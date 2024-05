Hamas súhlasil s návrhom Egypta a Kataru na prímerie v Pásme Gazy

Káhira 6. mája (TASR) - Palestínske hnutie Hamas v pondelok oznámilo, že prijalo návrh Egypta a Kataru na prímerie v Pásme Gazy. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr Reuters a AP.



Súhlas s návrhom vyjadril politický vodca Hamasu Ismáíl Haníja, uviedlo palestínske hnutie vo vyhlásení. Izrael to zatiaľ nekomentoval.



Katar a Egypt už niekoľko mesiacov pôsobia ako sprostredkovatelia mierových rokovaní medzi Izraelom a Hamasom, pripomína AP.



Detaily návrhu dohody o prímerí bezprostredne neboli zverejnené. Predstavitelia Egypta a Hamasu však v uplynulých dňoch uviedli, že prímerie by sa uskutočnilo v niekoľkých etapách a počas nich by Hamas prepustil rukojemníkov zajatých počas vlaňajšieho útoku na Izrael výmenou za stiahnutie izraelských vojsk z Gazy.



Hamas súhlasil s návrhom na prímerie v Pásme Gazy po tom, ako izraelská armáda v pondelok ráno vyzvala desaťtisíce Palestínčanov v meste Rafah, aby sa dočasne presunuli do Izraelom vyhlásenej rozšírenej humanitárnej zóny. Médiá to označili za možnú prípravu na dlho očakávanú inváziu do Rafahu, ktorý Izrael považuje za poslednú baštu hnutia Hamas.



Správa o súhlase Hamasu s návrhom na prímerie vyvolala v Rafahu radosť ľudí na uliciach.