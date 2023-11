Hamas testoval ochranu pohraničného plota dávno pred útokom na Izrael

Jeruzalem 6. novembra (TASR) - Izraelská televízia Kešet 12 informovala, že štyri až šesť týždňov pred útokom palestínskeho radikálneho hnutia Hamas na južný Izrael uskutočnili jeho militanti sériu skúšobných útokov na hraničný plot v snahe odhadnúť reakciu izraelskej armády. Pri vpáde na juh Izraela z rána 7. októbra následne využili všetky získané poznatky.



V materiáli odvysielanom televíziou počas uplynulého víkendu sa uvádza, že militanti sa naučili zostreľovať pozorovacie a komunikačné drony, ktoré používa izraelská armáda. Ráno v deň útoku sa im tak podarilo čiastočne narušiť komunikáciu medzi stanovišťami a základňami izraelskej armády pozdĺž hraničného plota.



Počas takéhoto "nácviku" tiež urobili v hraničnom plote dieru dostatočne veľkú na to, aby ňou mohol prejsť človek. Izraelská armáda túto dieru rýchlo zacelila. Predtým sa uvádzalo, že Hamas niekoľko týždňov pred útokom, počas protiizraelských zhromaždení, odpálil v blízkosti plota nálož, pripomenula televízia.



Dodala, že mesiac pred útokom sa militanti aj neustále pokúšali znefunkčniť kamery na plote, ktoré izraelskí vojaci používali na sledovanie. "Nakoniec sa im podarilo jednu z nich vyradiť... a potom sa o to prestali pokúšať." Túto skúsenosť v plnej miere využili ráno 7. októbra.



V týždňoch, ktoré predchádzali útoku, bojovníci Hamasu opakovane pribiehali k oploteniu, ale zastavovali sa tesne pred ním, alebo do jeho blízkosti prichádzali na traktoroch a predstierali, že vykonávajú poľnohospodárske práce.



Reportážny materiál TV kanála Kešet 12 nadväzuje na svedectvá, ktoré sa objavili v týždňoch po masakre zo 7. októbra, že izraelskí vojaci vykonávajúci dozor na hraniciach v mesiacoch pred útokom opakovane upozorňovali svojich nadriadených na aktivity Hamasu pri hraničnom plote.