Hamas Trumpovej vláde: Pokračujte v úsilí o ukončenie vojny v Gaze

Gaza 12. mája (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas vyzvalo v pondelok administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby „pokračovala vo svojom úsilí“ zameranom na ukončenie vojny v Pásme Gazy. Vyjadrenie Hamasu prišlo po prepustení americko-izraelského rukojemníka Edana Alexandra, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



„Potvrdzujeme, že seriózne a zodpovedné rokovania prinášajú výsledky v podobe prepustenia väzňov... Naliehavo žiadame administratívu prezidenta Trumpa, aby pokračovala vo svojom úsilí o ukončenie tejto brutálnej vojny,“ uviedol Hamas vo vyhlásení.



Hamas potvrdil, že jeho ozbrojené krídlo odovzdalo v pondelok 21-ročného Edana Alexandra, zadržiavaného v Gaze po útoku militantov na Izrael v októbri 2023. K jeho prepusteniu došlo bezprostredne pred návštevou amerického prezidenta Donalda Trumpa na Blízkom východe.



„Brigády Izaddína Kasáma práve prepustili sionistického vojaka a amerického občana Edana Alexandra, a to po kontakte s administratívou USA v rámci úsilia vyvinutého sprostredkovateľmi v záujme dosiahnutia prímeria," uviedol Hamas v pondelkovom vyhlásení.



Zdroj blízky tomuto militantnému hnutiu uviedol, že Alexandra odovzdali do rúk Červeného kríža v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy. K jeho prepusteniu došlo deň potom, čo Hamas oznámil, že vstúpil do priamych rokovaní s Washingtonom o prímerí.



Prepustený Alexander je vzhľadom na okolnosti v dobrom stave a je v poriadku, citoval podľa agentúry DPA izraelský spravodajský server Ynet jeho starú matku Vardu Ben Baruchovú.



Predpokladá sa, že Alexander je posledným živým rukojemníkom v Gaze s americkým občianstvom, píše AFP. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok vyhlásil, že jeho prepustenie prebehne bez toho, aby Izrael ponúkol čokoľvek ako protihodnotu. Podľa Netanjahua zadržiava hnutie Hamas v tejto palestínskej enkláve ešte 21 rukojemníkov, ktorí sú stále nažive.