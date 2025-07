Hamas tvrdí, že Izrael blokuje rokovania o prímerí

Gaza 18. júla (TASR) - Ozbrojené krídlo palestínskeho militantného hnutia Hamas v piatok vyhlásilo, že v rámci snáh o ukončenie vojny s Izraelom je ochotné prepustiť všetkých rukojemníkov. Zároveň uviedlo, že súčasné rokovania o prímerí blokuje Izrael a pokiaľ bude pokračovať, hnutie v budúcnosti nemusí pristúpiť na ďalšie návrhy o dočasnom prímerí. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Hovorca Brigád Izaddína Kasáma abú Ubajda v televíznom vystúpení vyhlásil, že Hamas „vždy navrhoval komplexnú dohodu, ktorou by bol umožnený návrat všetkých rukojemníkov naraz“ výmenou za uzavretie dohody o prímerí v Pásme Gazy.



Izrael však podľa jeho slov takýto návrh odmietol a vyzval na jeho prehodnotenie. „Pokiaľ nepriateľ zostane v tomto kole rokovaní neústupný, nemôžeme zaručiť náš návrat k návrhom čiastkovej dohody vrátane návrhu na výmenu desiatich rukojemníkov,“ uviedol.



„Pozorne sledujeme prebiehajúce rokovania a dúfame, že ich výsledkom bude dohoda, ktorá zaručí ukončenie vojny proti nášmu ľudu, stiahnutie okupačných síl a úľavu pre náš ľud,“ dodal.



Sprostredkovatelia rokovaní Katar a Egypt vedú s Hamasom a Izraelom už viac ako desať dní rokovania o americkom návrhu na 60-dňové prímerie. Súčasťou potenciálnej dohody je aj vrátenie desiatich izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Gaze spolu s telami ďalších 18 osôb. Výmenou za to by Tel Aviv prepustil niekoľko zadržiavaných Palestínčanov.



Podľa palestínskych zdrojov agentúry Reuters spory pretrvávajú v súvislosti so stiahnutím izraelskej armády z prímorskej enklávy, dodávkami humanitárnej pomoci do Gazy a zárukami, že prípadné prímerie povedie ku koncu vojny.



Hamas tvrdí, že akákoľvek dohoda o prímerí musí viesť k trvalému ukončeniu vojny. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však tvrdí, že vojna sa skončí až po úplnom odzbrojení Hamasu a vyhnaní jeho lídrov z Gazy.