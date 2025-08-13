< sekcia Zahraničie
Hamas tvrdí, že Izrael podniká agresívne vpády do mesta Gaza
Vpády izraelskej armády v Gaze sa odohrávajú najmä vo štvrti Zajtún a v oblasti okolo Tal al-Hawá, pričom sú sprevádzané intenzívnym bombardovaním, paľbou a demoláciami domov.
Autor TASR
Gaza 13. augusta (TASR) - Palestínske radikálne hnutie Hamas v stredu vyhlásilo, že izraelské jednotky podnikajú „agresívne“ vpády do mesta Gaza. Izraelská armáda niekoľko hodín predtým „schválila“ plán na dobytie tohto palestínskeho mesta. Hamas tento krok odsúdil ako „nebezpečnú eskaláciu“ zo strany Izraela. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Vpády izraelskej armády v Gaze sa odohrávajú najmä vo štvrti Zajtún a v oblasti okolo Tal al-Hawá, pričom sú sprevádzané intenzívnym bombardovaním, paľbou a demoláciami domov.
„Tieto útoky predstavujú nebezpečnú eskaláciu zameranú na nastolenie novej reality silou, prostredníctvom politiky spálenej zeme,“ uviedol Hamas.
Náčelník generálneho štábu izraelskej armády, generálporučík Ejal Zamir, v stredu predsedal porade, na ktorej bol schválený hlavný rámec operačného plánu armády v Pásme Gazy, uvádza sa vo vyhlásení izraelskej armády, ktoré však neposkytuje žiadne podrobnosti o časovom harmonograme.
Cieľom novej fázy vojenských operácií izraelskej armády v meste Gaza je oslobodiť všetkých izraelských rukojemníkov a „poraziť“ Hamas v súlade s cieľmi deklarovanými hneď na úvod vojny v Pásme Gazy.
Armáda má v úmysle prevziať kontrolu nad mestom Gaza a susednými utečeneckými tábormi - jednou z najhustejšie osídlených oblastí na obliehanom palestínskom území spustošenom po viac ako 22 mesiacoch vojny s Izraelom.
Netanjahu v nedeľu vyhlásil, že Izrael vojensky kontroluje „70 až 75 percent“ územia Pásma Gazy a že dobyť ešte treba mesto Gaza a časti centrálneho sektora palestínskeho územia.
