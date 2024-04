Hamas tvrdí, že izraelská armáda sa stiahla z nemocnice v Gaze

Gaza 1. apríla (TASR) — Izraelská armáda po takmer dvoch týždňoch stiahla tanky a ďalšiu techniku z komplexu nemocnica Šifá, najväčšieho zdravotníckeho zariadenia v Pásme Gazy nachjádzajúcom sa v meste Gaza. Oznámilo to v pondelok tamojšie ministerstvo zdravotníctva ovládané palestínskym militantným hnutím Hamas s tým, že v komplexe sa našli desiatky tiel. Uviedla to agentúra AFP.



"V nemocničnom komplexe Šifá a jeho okolí sa našli desiatky tiel, niektoré z nich v rozklade," uviedlo vo vyhlásení ministerstvo zdravotníctva. Tvrdí tiež, že izraelskí vojaci budovy pred odchodom podpálili a úplne ich vyradili z prevádzky. Rozsah škôd vo vnútri komplexu a okolitých budov je podľa neho „veľmi veľký".



Izraelská armáda svoje stiahnutie z nemocnice zatiaľ oficiálne nepotvrdila. Novinár agentúry AFP informoval, že niekoľko budov bolo poškodených, pričom niektoré časti vykazujú škody spôsobené požiarom.



Tamojší lekár agentúre AFP povedal, že sa podarilo nájsť viac ako 20 mŕtvych tiel, pričom niektoré prešla odchádzajúca vojenská technika.



Izrael začal operáciu v nemocnici 18. marca. Jej cieľom boli militanti Hamasu, ktorí sa tam mali skrývať a plánovať svoje akcie. Hamas však poprel, že operuje z nemocnice Šifá alebo iných zdravotníckych zariadení v Pásme Gazy.



V Pásme Gazy prebieha od vlaňajšieho októbra rozsiahla ofenzíva Izraela proti militantom z Hamasu vyvolaná krvavým útokom jeho kománd na juh židovského štátu so stovkami obetí.



Počas takmer šiestich mesiacov vojny bola zničená kľúčová infraštruktúra v Pásme Gazy vrátane nemocníc, škôl a domov, ako aj ciest, kanalizácie a elektrickej rozvodnej siete. Viac ako 80 percent z 2,3 milióna tamojších obyvateľov bolo vysídlených. Väčšina z nich trpí v dôsledku nedostatku pomoci hladom.