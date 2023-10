Hamas tvrdí, že je pripravený čeliť izraelskej pozemnej ofenzíve

Gaza 27. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas je pripravené čeliť izraelskej pozemnej ofenzíve v pásme Gazy, vyhlásil v piatok popredný predstaviteľ politického výboru Hamasu Izat Rišak. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Ak sa izraelský premiér Benjamin Netanjahu rozhodne vstúpiť dnes večer do (pásma) Gazy, odboj (Hamasu) bude pripravený," napísal Rišak na sociálnej sieti Telegram.



Izraelská armáda v piatok večer oznámila, že jej pozemné sily "rozširujú svoje aktivity" v pásme Gazy po tom, ako tam v uplynulých dňoch zosilnili vzdušné údery proti cieľom Hamasu. Počas predošlých dvoch nocí do Gazy prenikli izraelské tanky. Tamojšie vládnuce hnutie Hamas v reakcii odpálilo na Izrael ďalšie rakety.



Izrael zároveň v piatok odmietol požiadavku členských krajín Európskej únie na humanitárne "prestávky" v pásme Gazy. Spojené štáty naopak takéto takéto prestávky so zámerom dodať humanitárnu pomoc podporili.



Pri hranici s pásmom Gazy je v súčasnosti zhromaždených niekoľko stotisíc vojakov izraelskej armády pred očakávanou pozemnou inváziou. Po krvavom útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra izraelskí predstavitelia vyhlásili, že chcú ukončiť vládu Hamasu v Gaze a schopnosť tohto hnutia ohrozovať židovský štát.



Izraelský minister obrany Joav Galant v piatok uviedol, že pozemná ofenzíva v Gaze by sa mala začať čoskoro. Skupine zahraničných reportérov povedal, že zničenie rozsiahlej siete tunelov Hamasu pri tejto operácii "potrvá dlho". Očakáva tiež následne zdĺhavú fázu bojov nižšej intenzity pri ničení "ohnísk odporu".