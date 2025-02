Hamas tvrdí, že je pripravený rokovať o druhej fáze prímeria v Gaze

Gaza 3. februára (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas je pripravené začať rokovania o podrobnostiach druhej fázy prebiehajúceho prímeria v Pásme Gazy. Oznámili to v pondelok dvaja predstavitelia Hamasu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"Hamas počas prebiehajúcej komunikácie a stretnutí s egyptskými sprostredkovateľmi minulý týždeň v Káhire informoval sprostredkovateľov, že sme pripravení začať rokovania o druhej fáze," povedal predstaviteľ hnutia pod podmienkou zachovania anonymity. Podľa ďalšieho predstaviteľa hnutie čaká na sprostredkovateľov, aby iniciovali ďalšie kolo rokovaní.



"Vyzývame sprostredkovateľov, aby zabezpečili, že sa okupačná entita (Izrael) bude riadiť dohodou a nebude sa odďaľovať," vyhlásili predstavitelia.



V Pásme Gazy vstúpila 19. januára do platnosti dohoda o prímerí a prepustení rukojemníkov, ktorá pozastavila 15-mesiacov trvajúcu vojnu medzi Izraelom a Hamasom. Dohoda pozostáva z troch fáz, pričom rokovania o druhej fáze majú podľa plánu začať v šestnásty deň prvej fázy - teda v pondelok 3. februára.



Prebiehajúca prvá fáza sa sústredí na prepustenie 33 izraelských rukojemníkov výmenou za približne 1900 väzňov, väčšinou Palestínčanov.



Druhá fáza by mala zahŕňať prepustenie všetkých zostávajúcich rukojemníkov vrátane izraelských vojakov. Zároveň by mal Izrael úplne stiahnuť svoje jednotky z Pásma Gazy. Podľa AFP by sa počas tejto fázy malo diskutovať aj o trvalom ukončení vojny.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu uviedol, že začne rokovania o druhej fáze prímeria, keď sa v pondelok vo Washingtone stretne s vyslancom amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Blízky východ Stevom Witkoffom. Netanjahu sa počas svojej návštevy USA stretne v utorok aj s Trumpom.