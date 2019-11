Hamas tvrdí, že jeho Brigády Izzadín al-Kassám bojujú po boku Džihádu

Gaza 13. novembra (TASR) - Palestínska islamistická a polovojenská organizácia Hamas v stredu oznámila, že jej vojenské krídlo - Brigády Izaddína Kasáma - bojuje po boku radikálneho hnutia Islamský džihád, ktoré z palestínskeho pásma Gazy od utorka podniká raketové útoky na južnú a centrálnu časť Izraela.



Ako informoval denník The Times of Israel, hovorca Hamasu týmto vyhlásením reagoval na dohady, že Hamas sa nepridal k Islamskému džihádu a jeho ozbrojenej frakcii - Brigádam al-Kuds - v ich najnovšej sérii útokov na židovský štát.



Hovorca Hamasu Fawzí Barhúm v rozhovore poskytnutom tlačovej agentúre Šiháb ubezpečil "okupanta" (Izrael), že Brigády Izaddína Kasáma a Brigády al-Kuds bojujú bok po boku.



O tom, že Hamas sa nepridal k Islamskému džihádu, podnikajúcemu raketové útoky na Izrael, predtým informovali rovnako izraelské, ako aj arabské médiá.



Denník The Times of Israel však poukázal na to, že Barhúmovo tvrdenie je v rozpore s vyhlásením nemenovaného predstaviteľa Hamasu, ktorý pre americkú televíznu stanicu Fox uviedol, že "ak (izraelské) letecké útoky a agresia budú pokračovať, Hamas a skupiny hnutia odporu budú musieť reagovať a chrániť palestínsky ľud".



Najnovší konflikt medzi Izraelom a radikálmi z pásma Gazy vypukol v utorok ráno po tom, ako Izrael pri cielenom útoku zabil vplyvného poľného veliteľa hnutia Islamský džihád.



Palestínski radikáli na to reagovali odpaľovaním raketových a mínometných striel smerom na juh i strednú časť Izraela. V odvete za to izraelská armáda pristúpila k sérii cielených útokov, pri ktorých v pásme Gazy likviduje objekty využívané radikálmi ako odpaľovacie stanovištia.



Najnovšia eskalácia si od utorka podľa najnovších informácií vyžiadala na palestínskej strane už 23 obetí na životoch a najmenej 50 zranených. Izraelská strana hlási za rovnaké obdobie 48 zranených, informoval v stredu denník The Times of Israel, ktorý dodal, že došlo aj k materiálnym škodám.