Hamas tvrdí, že mnoho rukojemníkov zrejme zomrelo a viní z toho Izrael

Jeruzalem 14. januára (TASR) - Mnohí rukojemníci, ktorých palestínski militanti uniesli začiatkom októbra pri útoku na Izrael a zavliekli ich do Pásma Gazy, boli pravdepodobne zabití. Oznámil to v nedeľu hovorca ozbrojeného krídla hnutia Hamas Abú Ubajdá, ktorý zodpovednosť za to pripísal izraelskému vedeniu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Osud mnohých rukojemníkov a zadržiavaných osôb nie je v posledných týždňoch známy," uviedol Ubajdá v televíznom príhovore.



"Mnohí z nich boli pravdepodobne nedávno zabití. Zvyšní sú každú hodinu vo väčšom nebezpečenstve a vedenie a armáda nepriateľa za to nesú plnú zodpovednosť," vyhlásil hovorca.



Okrem toho oznámil, že spojenci Hamasu, ktorí sú súčasťou tzv. osi odporu v nasledujúcich dňoch rozšíria svoje útoku proti izraelským vojakom.



Ubajdá zároveň povedal, že "akékoľvek rokovania pred ukončením agresie Izraela by byli bezcenné", uvádza agentúra Reuters.



Počas bezprecedentného útoku na južný Izrael, ktorý sa odohral 7. októbra, militanti zajali a do Pásma Gazy zavliekli približne 250 rukojemníkov. Časť z nich bola koncom novembra prepustená na základe dohody medzi Izraelom a Hamasom. Izraelské úrady predpokladajú, že v palestínskom zajatí zostáva asi 132 osôb. Ich príbuzní už týždne vedú kampaň, ktorou chcú izraelskú vládu prinútiť, aby zintenzívnila úsilie o oslobodenie ich blízkych.