Hamas tvrdí, že Netanjahu kladie rokovaniam o prímerí prekážky

Káhira 8. júla (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok obvinilo izraelského premiéra Benjamina Netanjahua z kladenia prekážok pri rokovaniach o prímerí v Pásme Gazy. Sprostredkovateľov rozhovorov o prímerí vo vyhlásení zverejnenom na platforme Telegram Hamas vyzval, aby tieto Netanjahuove "ťahy" zastavili. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Netanjahuov úrad v nedeľu uviedol, že "akékoľvek prímerie v Pásme Gazy musí Izraelu umožniť, aby následne mohol pokračovať v boji, kým nebudú splnené jeho ciele".



Izraelské tanky v pondelok postúpili do centra mesta Gaza po nočnom bombardovaní, ktoré podľa úradov v Gaze zabilo desiatky ľudí, píše Reuters.



"Zatiaľ čo hnutie Hamas preukazuje flexibilitu a pozitívny prístup, aby uľahčilo dosiahnutie dohody o zastavení sionistickej agresie, Netanjahu kladie rokovaniam ďalšie prekážky tým, že stupňuje svoju agresiu a zločiny proti nášmu ľudu," uviedla skupina.



Podľa vodcu Hamasu Ismaíla Haníju by vojenské akcie Izraela v Gaze mohli vrátiť sprostredkované rokovania o prímerí na začiatok. V telefonáte so sprostredkovateľmi Haníja uviedol, že Netanjahua a izraelskú armádu považuje za plne zodpovedných za prípadný krach rokovaní, dodal Hamas.



Militantná skupina v sobotu súhlasila s kľúčovou časťou plánu na prímerie, ktorý v máji prezentoval prezident Spojených štátov Joe Biden, a upustila od požiadavky, aby sa Izrael ešte pred podpísaním dohody zaviazal k trvalému prímeriu. Súhlasila by pritom s tým, že o tejto požiadavke by sa rokovalo počas prvej fázy plánu, ktorou by bolo šesťtýždňové prímerie.



Delegácia USA vedená riaditeľom Ústrednej spravodajskej služby Williamom Burnsom pricestovala v pondelok do Káhiry, aby sa stretla s egyptskou bezpečnostnou delegáciou na novom kole rokovaní o prímerí, napísal Reuters s odvolaním na egyptskú spravodajskú stanicu al-Káhira.



Vojna v Pásme vypukla po bezprecedentnom októbrovom útoku Hamasu na juh Izraela, pri ktorom zahynulo 1200 ľudí. Izraelská odvetná ofenzíva si podľa palestínskych úradov vyžiadala najmenej 38.193 obetí na životoch a 87.903 zranených.