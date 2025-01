Hamas tvrdí, že prekážky dohody o prímerí boli vyriešené

Gaza 17. januára (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v piatok oznámilo, že prekážky, ktoré vznikli v súvislosti s podmienkami dohody o prímerí v Pásme Gaze sú vyriešené. Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua medzitým uviedol, že prepúšťanie väzňov by v rámci dohody mohlo začať už v nedeľu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a denníka The Guardian.



Dohodu medzi Izraelom a Hamasom potvrdili sprostredkovatelia v stredu večer. Prímerie by sa oficiálne malo začať v nedeľu 19. januára. Z izraelskej strany ju však musí schváliť bezpečnostný kabinet a potom ju bude musieť jednoduchou väčšinou hlasov schváliť aj vláda.



Izraelský bezpečnostný kabinet mal prvotne hlasovať o dohode už vo štvrtok. Kancelária Netanjahua však oznámila odloženie stretnutia. Ako dôvod uviedla, že Hamas nedodržal časti dohody dosiahnutej sprostredkovateľmi a Izraelom v snahe vynútiť si ústupky na poslednú chvíľu.



Hamas toto obvinenie odmietol. Zdroj z izraelského diplomatického prostredia vo štvrtok informoval, že nezhody sa týkajú najmä otázky filadelfského koridoru, ktorý oddeľuje Pásmo Gazy od Egypta. Ďalším sporom bola aj otázka totožnosti niektorých palestínskych väzňov, ktorých prepustenie požadoval Hamas.



Palestínske militantné hnutie v piatok v čase, keď izraelský bezpečnostný kabinet hlasuje o dohode, oznámil, že všetky problémy týkajúce sa tejto dohody sú vyriešené. V rámci dohody majú obe strany prepustiť väzňov, pričom portál The Times of Israel (TOI) v piatok zverejnil zoznam 33 rukojemníkov, ktorých má Hamas odovzdať. V palestínskej enkláve je približne 100 izraelských rukojemníkov a podľa predpokladov je časť z nich po smrti.



V prípade súhlasu kabinetu a vlády, ako aj v prípade realizácie dohody, môže prepustenie rukojemníkov prebiehať podľa plánovaného rámca, pričom sa očakáva, že rukojemníci budú prepustení už v nedeľu, uviedol úrad izraelského premiéra, píše The Guardian.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že medzi 33 väzňami, ktorí majú byť prepustení, sú aj dvaja francúzsko-izraelskí občania, píše AFP.