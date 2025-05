Hamas tvrdí, že rokuje s USA o prímerí a dodávkach pomoci do Gazy

Káhira 11. mája (TASR) - Predstavitelia palestínskeho militantného hnutia Hamas rokujú už niekoľko dní v katarskej metropole Dauha so zástupcami americkej administratívy o potenciálnom prímerí v Pásme Gaze či prístupe dodávok humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy. Agentúre AFP to v nedeľu povedali dvaja poprední predstavitelia Hamasu. Jeden z nich dodal, že na rokovaniach došlo k „pokroku“ smerom k dosiahnutiu prímeria.



„V Dauhe prebiehajú priame rozhovory medzi vedením Hamasu a Spojenými štátmi o prímerí v Gaze, výmene väzňov i prístupe humanitárnej pomoci,“ uviedol jeden citovaných predstaviteľov Hamasu.



Druhý predstaviteľ povedal, že na rozhovoroch sa už dosiahol pokrok vo všetkých menovaných oblastiach, a čo sa týka výmeny väzňov, tak k nemu došlo najmä v prípade Edana Alexandra - americko-izraelského občana, ktorého Hamas zadržiava.



O prebiehajúcich rozhovoroch, avšak bez miesta ich konania, informovala krátko predtým aj agentúra Reuters odvolávajúc sa na nemenovaného vysokopostaveného palestínskeho predstaviteľa.



Americká strana dosiaľ správu nepotvrdila, avšak ani nevyvrátila. „Nemôžeme hovoriť o prebiehajúcich rokovaniach, chcem však poukázať na nedávne vyhlásenia Kataru a Egypta, že pokračujú v snahe o dosiahnutie dohody,“ povedal hovorca rezortu diplomacie USA.



Uviedol tiež, že Hamas nesie výhradnú zodpovednosť za vojnu v Gaze i za obnovenie bojov. „Prezident Trump dal jasne najavo dôsledky, ktorým bude Hamas čeliť, ak bude naďalej zadržiavať rukojemníkov vrátane Američana Edana Alexandra a tiel štyroch Američanov,“ dodal.



Izrael už od 2. marca blokuje prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy a 18. marca po takmer dvoch mesiacoch prímeria tam obnovil boje. OSN a humanitárne organizácie opakovane varovali pred humanitárnou katastrofou v tejto palestínskej enkláve, kde hrozí hladomor. Okrem toho varujú aj pred znižujúcim sa počtom zásob paliva, liekov, jedla či pitnej vody.



Americký prezident Donald Trump nedávno znovu prisľúbil, že pomôže dostať potravinovú pomoc do Gazy. Americký veľvyslanec v Izraeli Mike Huckabee v piatok bez bližších podrobností povedal, že čoskoro by sa mal začať realizovať aj program distribúcie pomoci v Gaze, ktorý podporujú USA.