Strážnik, ktorý zastrelil rukojemníka konal z pomsty, tvrdí Hamas

Gaza 15. augusta (TASR) - Militant hnutia Hamas, ktorý zastrelil izraelského rukojemníka, konal "z pomsty" a v rozpore s pokynmi po tom, ako sa dozvedel, že pri izraelskom útoku prišli o život jeho dve deti. Uviedol to vo štvrtok hovorca ozbrojeného krídla Hamasu abú Ubajda, píše TASR s odvolaním na správu agentúry Reuters.



"Tento incident nereprezentuje našu etiku a pokyny nášho náboženstva pri zaobchádzaní s rukojemníkmi. Sprísnime pokyny," napísal Ubajda na platforme Telegram.



Ozbrojené krídlo Hamasu, Brigády Izaddína Kasáma, neskôr v príspevku na Telegrame odkázalo Izraelu, že jeho "brutalita predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre jeho väzňov".



Hamas informoval o zastrelení rukojemníka v pondelok. Izraelská armáda to bezprostredne nedokázala potvrdiť ani vyvrátiť. Vo štvrtok však uviedla, že muž, ktorého telo je na fotografii zverejnenej Hamasom, je rukojemník, ktorého mŕtve telo našli izraelskí vojaci už v novembri.



Ubajda vo vyhlásení nespresnil, kedy k incidentu došlo. Načasovanie odhalenia Hamasu by mohlo byť pokusom o zvýšenie tlaku na Izrael pred rokovaniami o prímerí v Pásme Gazy, ktoré odštartovali vo štvrtok v katarskej Dauhe, píše agentúra Reuters.