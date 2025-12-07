< sekcia Zahraničie
Hamas tvrdí, že zloží zbrane, ak Izrael ukončí okupáciu Pásma Gazy
Naše zbrane sú spojené s existenciou okupácie a agresie, uviedol Hajja.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Gaza 6. decembra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas je pripravené odovzdať svoje zbrane, ak Izrael ukončí okupáciu Pásma Gazy, uviedol vo vyhlásení hlavný vyjednávač Hamasu a jeho šéf v Gaze Chalíl Hajja. Hamas však svoje zbrane odovzdá len suverénnemu a nezávislému palestínskemu štátu. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Naše zbrane sú spojené s existenciou okupácie a agresie,“ uviedol Hajja. „Ak okupácia skončí, tieto zbrane budú podriadené autorite štátu,“ dodal. Na otázku agentúry AFP Hajjov úrad odpovedal, že mal na mysli suverénny a nezávislý palestínsky štát.
„Súhlasíme s nasadením síl OSN ako separačnej sily, ktorej úlohou bude monitorovať hranice a zabezpečiť dodržiavanie prímeria v Gaze,“ dodal Hajja, čím dal najavo, že jeho skupina odmieta nasadenie medzinárodných síl v Pásme Gazy, ktorých úlohou by bolo odzbrojiť ho.
„Naše zbrane sú spojené s existenciou okupácie a agresie,“ uviedol Hajja. „Ak okupácia skončí, tieto zbrane budú podriadené autorite štátu,“ dodal. Na otázku agentúry AFP Hajjov úrad odpovedal, že mal na mysli suverénny a nezávislý palestínsky štát.
„Súhlasíme s nasadením síl OSN ako separačnej sily, ktorej úlohou bude monitorovať hranice a zabezpečiť dodržiavanie prímeria v Gaze,“ dodal Hajja, čím dal najavo, že jeho skupina odmieta nasadenie medzinárodných síl v Pásme Gazy, ktorých úlohou by bolo odzbrojiť ho.