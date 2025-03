Hamas údajne komunikuje o obmedzení izraelských útokov

Gaza 18. marca (TASR) - Predstaviteľ palestínskeho hnutia Hamas v utorok pre agentúru AFP uviedol, že táto militantná skupina spolupracuje so sprostredkovateľmi prímeria na obmedzení izraelských útokov v Pásme Gazy, ktoré boli obnovené v noci na utorok.



"Hamas dodržiaval dohodu o prímerí a presne ju plnil, ale izraelskí okupanti nedodržali svoj záväzok a zvrátili ho tým, že obnovili agresiu a vojnu," povedal nemenovaný predstaviteľ. Doplnil, že hnutie v súčasnosti neustále rokuje, aby zhodnotilo situáciu, a spolupracuje aj so sprostredkovateľmi z Kataru, USA a Egypta na obmedzení agresie. Hamas doteraz na obnovené izraelské útoky oficiálne nereagoval.



Izraelský minister obrany Jisrael Kac v noci na utorok oznámil, že Izrael "obnovil boje" v Pásme Gazy a v útokoch plánuje pokračovať, kým nebudú prepustení všetci zostávajúci rukojemníci. V Pásme Gazy je podľa agentúry Reuters stále 59 rukojemníkov. Izraelské úrady sa domnievajú, že menej ako polovica z nich je stále nažive.



Zdravotnícke úrady v palestínskej enkláve v najnovších správach tvrdia, že počas utorňajších útokov prišlo o život viac ako 300 ľudí a vyše 1000 ďalších utrpelo zranenia. Tieto údaje nemožno nezávisle overiť.



V Pásme Gazy platilo od 19. januára prímerie, ktoré pozastavilo viac ako 15 mesiacov trvajúcu vojnu medzi Izraelom a Hamasom. Prvá fáza prímeria sa však oficiálne skončila už pred dvoma týždňami a obe strany sa nedohodli na jej pokračovaní alebo postupe do druhej fázy.