Hamas údajne spolupracuje s mediátormi na prepustení rukojemníkov

Gaza 21. októbra (TASR) - Palestínske islamistické hnutie Hamas v piatok uviedlo, že spolupracuje s katarskými a egyptskými sprostredkovateľmi na prepustení civilných rukojemníkov, ktorých zadržiava od útokov na Izrael zo 7. októbra. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Oznámenie prišlo po tom, čo hnutie v ten istý deň informovalo, že prepustilo dve americké rukojemníčky. Dodalo, že tieto rukojemníčky prepustilo na základe úsilia vyvinutom mediátormi z Kataru a Egypta.



Katar toto tvrdenie potvrdil a vyjadril nádej, že sa podarí dohodnúť prepustenie ďalších rukojemníkov.



Hamas zároveň tvrdí, že spolupracuje so "všetkými sprostredkovateľmi" na prepustení civilných rukojemníkov. K tomuto kroku však chce pristúpiť, iba ak to umožnia bezpečnostné podmienky.



Izraelská armáda v piatok vyhlásila, že väčšina z približne 200 ľudí, ktorých počas útoku na Izrael uniesli palestínski militanti z hnutia Hamas do pásma Gazy, je stála nažive. Vyše 20 zajatcov je údajne neplnoletých a približne desať až 20 má viac než 60 rokov.



Presný počet rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v pásme Gazy nie je známy. Izrael v piatok vyhlásil, že nezvestných je 100 až 200 ľudí. Hovorca vojenského krídla Hamasu v pondelok však tvrdil, že rukojemníkov je najmenej 200 až 250.



Konflikt medzi Izraelom a Hamasom vypukol po tom, čo palestínski militanti 7. októbra prenikli na územie Izraela a zabili vyše 1400 ľudí, zväčša civilistov. Izrael na útok reaguje rozsiahlym bombardovaním pásma Gazy, pri ktorom doposiaľ podľa tamojších úradov zahynulo už 4137 ľudí a ďalších 13.162 osôb utrpelo zranenia.