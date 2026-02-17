< sekcia Zahraničie
Hamas údajne spustil útok na Izrael rozoslaním emotikonov
Autor TASR
Tel Aviv 16. februára (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas použilo emotikony na to, aby svojim bojovníkom 7. októbra 2023 signalizovalo spustenie útoku na Izrael, uviedla v pondelok izraelská televízna stanica N12. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Z reportáže vyplýva, že emotikony našli v mobilných telefónoch patriacich príslušníkom elitnej jednotky Nuchba, ku ktorým sa Izraelčania dostali deň po masakre. Podrobnosti, o aké emotikony presne išlo, zverejnené neboli.
Televízia ako svoj zdroj označila izraelskú armádu, jedna z jej hovorkýň však správu nedokázala bezprostredne potvrdiť, píše DPA.
Militanti z Hamasu a iných extrémistických skupín zabili v Izraeli pri spomenutom masakri v októbri 2023 viac než 1200 ľudí a 250 ďalších odvliekli do Pásma Gazy.
Bezprecedentný útok následne vyvolal vojnu medzi Izraelom a Hamasom. Palestínske ministerstvo zdravotníctva, spravované militantným hnutím, tvrdí, že v tejto vojne zahynulo viac než 72.000 Palestínčanov.
Noviny The Jerusalem Post uviedli, že bojovníci Hamasu sa po tom, čo dostali signál prostredníctvom emotikonov, presunuli do mešít alebo na iné určené miesta v Pásme Gazy. Tam dostali pokyny, aby si vyzdvihli bojové vybavenie - buď z domu, alebo z tzv. „bojových vakov“.
V rámci príprav na masaker sa útočníci z Hamasu vybavili aj izraelskými SIM kartami, informoval spravodajský portál ynet.
Médiá tvrdia, že izraelská domáca spravodajská služba Šin Bet v predvečer 7. októbra zaznamenala, že v Pásme Gazy bolo aktivovaných niekoľko desiatok SIM kariet vrátane izraelských. Šin Bet následne informoval vojenskú spravodajskú službu, ale po konzultáciách dospeli k záveru, že nejde o nezvyčajný incident.
Stanica N12 uviedla, že emotikony boli odoslané aj počas dvoch predchádzajúcich pokusov o útok Hamasu, ktoré sa však napokon neuskutočnili.
