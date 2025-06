Hamas údajne zaútočil na autobus s humanitárnymi pracovníkmi

Gaza 12. júna (TASR) - Spojenými štátmi a Izraelom podporovaná Humanitárna nadácia pre Pásmo Gazy (GHF) v stredu obvinila palestínske hnutie Hamas z útoku na autobus s jej pracovníkmi. Podľa vyhlásenia organizácie pri útoku zahynulo najmenej päť ľudí a viacerí ďalší utrpeli zranenia, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.



„Dnes večer... bol autobus prevážajúci viac ako dve desiatky členov tímu GHF... brutálne napadnutý hnutím Hamas,“ uviedla organizácia vo svojom vyhlásení. Dodala, že v súčasnosti zhromažďuje ďalšie informácie. „Zaznamenali sme najmenej päť obetí, viacerých zranených a obavy, že niektorí naši členovia mohli byť unesení ako rukojemníci.“



GHF pre agentúru AFP spresnila, že všetci cestujúci v autobuse boli Palestínčania a zároveň humanitárni pracovníci. Smerovali do distribučného centra, ktoré sa nachádza v oblasti západne od mesta Chán Júnis.



„Odsudzujeme tento ohavný a úmyselný útok v najsilnejších možných výrazoch. Boli to humanitárni pracovníci. Otcovia, bratia, synovia a priatelia, ktorí každý deň riskovali svoje životy, aby pomáhali iným,“ doplnila nadácia.



Zdravotnícke úrady v Pásme Gazy, ktoré sú pod kontrolou Hamasu, zas tvrdia, že izraelské útoky si v stredu vyžiadali najmenej 60 obetí z radov Palestínčanov. Väčšina z nich údajne zahynula práve v blízkosti humanitárneho centra GHF.



Po takmer trojmesačnej izraelskej blokáde humanitárnej pomoci, ktorá spôsobila v palestínskej enkláve vážny nedostatok potravín a liekov, nadácia GHF oznámila v druhej polovici mája začiatok svojej činnosti v oblasti. Založená však bola už začiatkom tohto roka.



Organizácia podľa agentúr čelí obvineniam, že pomáha Izraelu napĺňať jeho vojnové ciele, dostatočne nezohľadňuje potreby Palestínčanov, obchádza OSN a nedodržiava základné humanitárne zásady. Jej pôsobenie zároveň sprevádza chaos – do jedného z jej centier v meste Rafah vtrhli nedávno stovky Palestínčanov. Izraelská vláda sa GHF zastáva a tvrdí, že cieľom nadácie je zabrániť Hamasu zmocniť sa humanitárnej pomoci a zneužiť ju na svoje vlastné účely.