Hamas údajne zavraždil muža, ktorý protestoval proti jeho vláde

Gaza 31. marca (TASR) - Zástupcovia militantného hnutia Hamas údajne zabili 22-ročného palestínskeho muža, ktorý sa pripojil k demonštráciám proti ich vláde v Pásme Gazy. Pre miestne médiá to v nedeľu uviedla mladíkova rodina, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Portál The Times of Israel informoval, že rodina mladíkovo telo našla pred domovými dverami. Podľa rodinných príslušníkov muža členovia Hamasu uniesli a umučili na smrť. Na jeho sobotňajšom pohrebe desiatky trúchliacich skandovali pokrik „Hamas von“.



Stovky ľudí v posledných dňoch protestovali v Gaze proti vláde Hamasu a vojne s Izraelom. Agentúra DPA tvrdí, že sa Hamas údajne účastníkom protestov vyhrážal.



Nemecký veľvyslanec v Izraeli Steffen Seibert mladíka nazval „odvážnym mladým mužom“. „Toto je vražedná podstata Hamasu: Mučia a zabíjajú tých, ktorí sa odvážia protestovať,“ uviedol veľvyslanec na sociálnej sieti X.



Hamas sa k moci v Pásme Gazy dostal v roku 2007. Spojené štáty, Izrael či Európska únia hnutie považujú za teroristickú organizáciu.