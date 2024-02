Hamas: V nemocnici, ktorú prehľadávajú Izraelčania, zomreli 4 pacienti

Gaza 16. februára (TASR) - Hamasom riadené ministerstvo zdravotníctva v piatok vyhlásilo, že v dôsledku nedostatku kyslíka spôsobeného prerušením dodávok elektriny zahynuli štyria pacienti Násirovej nemocnice na juhu Pásma Gazy, do ktorej vo štvrtok vtrhli izraelské sily.



Hamas podľa Izraela využíval túto nemocnicu v meste Chán Júnis pre svoje teroristické operácie. Izraelská armáda prisľúbila, že urobí všetko pre to, aby Násirova nemocnica mohla aj naďalej fungovať, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Generátory tohto zdravotníckeho komplexu sa zastavili a dodávky elektriny boli prerušené," uviedlo ministerstvo v Gaze.



Už predtým vyjadrilo obavy o ďalších šiestich pacientov hospitalizovaných na jednotke intenzívnej starostlivosti a troch detí na novorodeneckom oddelení Násirovej nemocnice - jednom z mála zdravotníckych zariadení, ktoré v Pásme Gazy ešte fungujú.



"Považujeme izraelskú okupáciu za zodpovednú za životy pacientov a personálu vzhľadom na to, že komplex je teraz pod jej úplnou kontrolou," cituje AFP vyhlásenie ministerstva.



Izraelská armáda oznámila, že jej jednotky vo štvrtok vstúpili do Násirovej nemocnice. Operácia bola spustená na základe "dôveryhodných informácií", že militantné hnutie Hamas tam zadržiavalo izraelských rukojemníkov a že v súčasnosti tam môžu byť ešte ukryté telá niektorých z nich.



Hovorca izraelských ozbrojených síl Daniel Hagari pripomenul, že už pri predchádzajúcich zásahoch v nemocniciach Šifá, Amal, v Rantísího nemocnici a v mnohých ďalších zdravotníckych zariadeniach v Gaze "sa preukázalo, že Hamas ich systematicky využíva ako centrá terorizmu". Podľa analýz izraelskej rozviedky Hamas takto využíval viac ako 85 percent zdravotníckych zariadení v Gaze.



V Násirovej nemocnici zadržali izraelskí vojaci niekoľko podozrivých osôb. Okrem nich hľadajú aj ďalšie osoby podozrivé z účasti na útoku na Izrael zo 7. októbra 2023.



Hagari dodal, že operáciu v nemocnici vedú jednotky izraelskej armády, ktoré prešli na to uspôsobeným špecifickým výcvikom. Spresnil, že "kľúčovým cieľom, ako ho definuje naša vojenská misia, je zabezpečiť, aby si Násirova nemocnica mohla naďalej plniť svoje dôležité úlohy pri liečbe pacientov v Gaze". Podľa neho sa to v posledných dňoch odkomunikovalo aj s tamojším nemocničným personálom.