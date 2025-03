Hamas v rozhovoroch o prímerí v Pásme Gazy neustúpil ani o milimeter

Tel Aviv 14. marca (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas neustúpilo v rozhovoroch o prímerí v Pásme Gazy a vedie "psychologickú vojnu", uviedla v piatok kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Vyjadrila sa po tom, ako Hamas vyhlásil, že je pripravený oslobodiť izraelsko-amerického rukojemníka a odovzdať telá ďalších osôb. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Zatiaľ čo Izrael prijal rámec (osobitného vyslanca USA pre Blízky východ Stevea) Witkoffa, Hamas ho naďalej odmieta a neustúpil ani o milimeter," uviedla Netanjahuova kancelária. Militantné hnutie obvinila z uchyľovania sa k "manipulácii a psychologickej vojne".



Podľa Izraela Witkoff navrhol, aby polovicu zostávajúcich izraelských rukojemníkov – živých a mŕtvych – prepustili v prvý deň predĺženého prímeria. Zvyšných zajatcov by prepustili na konci obdobia, ak by bolo dosiahnuté trvalé prímerie.



V Pásme Gazy platí od 19. januára prímerie, ktoré pozastavilo viac ako 15 mesiacov trvajúcu vojnu medzi Izraelom a Hamasom. Prvá fáza prímeria sa však oficiálne skončila už pred takmer dvoma týždňami a obe strany sa dosiaľ nedohodli na jej pokračovaní alebo postupe do druhej fázy. Izrael súhlasil s predĺžením prvej fázy do polovice apríla. Hamas žiada prechod do ďalšej fázy. Izrael v súvislosti s odmietavým postojom Hamasu zastavil prísun pomoci do vojnou zničeného Pásma Gazy a následne prerušil aj dodávky elektriny na toto územie.



Hamas v piatok oznámil, že je pripravený prepustiť jedného živého izraelsko-amerického rukojemníka a odovzdať telá štyroch ďalších zajatcov s dvojakým občianstvom. Počas prvej fázy prímeria prepustil 33 izraelských rukojemníkov výmenou za približne 1800 palestínskych väzňov. V Pásme Gazy militanti naďalej zadržiavajú 58 izraelských rukojemníkov, z nich 34 je podľa izraelskej armády mŕtvych.