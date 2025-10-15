< sekcia Zahraničie
Hamas v stredu Izraelu odovzdá ostatky ďalších štyroch rukojemníkov
Počet navrátených ostatkov by sa tak zvýšil na 12, ďalších 16 by naďalej ostalo v Pásme Gazy. Hnutie tvrdí, že potrebuje viac času, aby sa dostalo ku všetkým telám.
Autor TASR
Gaza 15. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas informovalo sprostredkovateľov rokovaní s Izraelom, že v stredu odovzdá predstaviteľom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) telá štyroch ďalších zosnulých rukojemníkov. Správu priniesol spravodajský web The Times of Israel (TOI) s odvolaním sa na dva zdroje oboznámené s priebehom rokovaní, píše TASR.
Počet navrátených ostatkov by sa tak zvýšil na 12, ďalších 16 by naďalej ostalo v Pásme Gazy. Hnutie tvrdí, že potrebuje viac času, aby sa dostalo ku všetkým telám, nakoľko sa niektoré z nich nachádzajú pod troskami budov a tunelov zbombardovaných izraelskou armádou. Tel Aviv naopak tvrdí, že Hamas úmyselne spomaľuje mierový proces a pohrozil obnovením bojov, ak militantné hnutie okamžite nevráti zvyšné telá.
Podľa dohody o prímerí mala palestínska skupina v rámci prvej fázy odovzdať zvyšných 20 živých rukojemníkov a ostatky 28 rukojemníkov do 72 hodín od ukončenia bojov, pričom táto lehota uplynula v pondelok napoludnie. Živých rukojemníkov prepustila, avšak v pondelok odovzdala len štyri telá a v utorok ďalšie štyri.
Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Hamas pred podpísaním dohody o prímerí zrejme neuviedol pravdivý počet tiel, ktoré dokáže odovzdať. „Bolo nám povedané, že mali 26, 24 mŕtvych rukojemníkov a zdá sa, že ich nemajú, pretože hovoríme o oveľa menšom počte,“ uviedol Trump a dodal, že ich chce všetkých naspäť.
