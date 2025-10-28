Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. október 2025Meniny má Dobromila
< sekcia Zahraničie

Hamas v utorok večer vráti Izraelu ostatky ďalšieho rukojemníka

.
Na snímke izraelský rukojemník Avera Mengisto v sprievode maskovaných bojovníkov Hamasu pred odovzdávaním pracovníkom Červeného kríža v Rafahu v sobotu 22. februára 2025. Foto: TASR/AP

K odovzdaniu tela dôjde v rámci prímeria s Izraelom.

Autor TASR
Gaza 28. októbra (TASR) - Ozbrojené krídlo palestínskeho militantného hnutia Hamas - Brigády Izzadína al-Kassáma - v utorok oznámili, že odovzdajú telo ďalšieho rukojemníka v rámci dohody o prímerí v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Brigády Izzadína al-Kassáma „odovzdajú telo izraelského zajatca, ktoré nedávno našli v jednom z tunelov v Pásme Gazy, o 20.00 h miestneho času (19.00 h SEČ),“ uviedla skupina na platforme Telegram.

K odovzdaniu tela dôjde v rámci prímeria s Izraelom. Na základe tejto dohody, ktorá vstúpila do platnosti 10. októbra, mal Hamas prepustiť všetkých 20 žijúcich rukojemníkov a vrátiť ostatky 28 mŕtvych rukojemníkov.

Hoci živých rukojemníkov prepustil v prvých dňoch prímeria, telá mŕtvych sa mu nepodarilo odovzdať ani do stanoveného termínu, a to do 72 hodín od pozastavenia bojov. Ostatky odovzdáva postupne, pričom sa odvoláva na ťažkosti s hľadaním tiel. S pátracími akciami pomáhajú aj záchranné tímy z Egypta, ktorý je jedným zo sprostredkovateľov prímeria v palestínskej enkláve.
.

Neprehliadnite

Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR

Exotické pláže, staroveké mesto či dračia šou. Aj toto ponúka Vietnam

KOMENTÁR J. HRABKA: Bez zákona, bez hazardu

JAMROŠKOVIČ: Niektoré nádory sa dajú ničiť liekmi aktivovanými svetlom