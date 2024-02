Hamas varoval pred tragickými následkami chystanej izraelskej ofenzívy

Gaza 10. februára (TASR) - Palestínske hnutie Hamas v sobotu upozornilo, že izraelská vojenská operácia v meste Rafah na juhu Pásma Gazy by mohla viesť k desiatkam tisíc mŕtvych a zranených. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu tento týždeň uviedol, že nariadil armáde, aby sa pripravila na operáciu v Rafahu v rámci pátrania po militantoch podieľajúcich sa na útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra.



Hamas v sobotnom vyhlásení uviedol, že akákoľvek vojenská akcia v Rafahu by mala katastrofálne následky. Dodal, že ak k spomínanej vojenskej operácii dôjde, ponesú za ňu zodpovednosť okrem Izraela aj "americká administratíva a medzinárodné spoločenstvo".



Rafah leží pri hraniciach s Egyptom a po vypuknutí bojov v Pásme Gazy sa stal útočiskom pre civilistov utekajúcich pred izraelským bombardovaním. Podľa OSN sa v meste ukrýva viac ako milión ľudí, pričom mnohí nocujú v stanoch a provizórnych prístreškoch a čelia nedostatku potravín a vody.



Šéf Agentúry OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) Philippe Lazzarini v piatok povedal, že izraelská ofenzíva v Rafahu "môže viesť len k ďalšej vrstve nekonečnej tragédie".



Netanjahu v piatok poveril armádu pripravením plánu, ktorý by zahŕňal evakuáciu civilistov z Rafahu a následné vojenské ťaženie s cieľom zničiť posledné oddiely Hamasu.