Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 13. december 2025Meniny má Lucia
< sekcia Zahraničie

Hamas varuje pred možným dopadom rozsiahlych záplav v Pásme Gazy

.
Nákladné autá s humanitárnou pomocou pre Gazu jazdia cez mesto Gaza 13. novembra 2025 po tom, ako vstúpili z Izraela cez hraničný priechod Zikim do severného Pásma Gazy. Foto: TASR/AP

Agentúre DPA sa tieto údaje nepodarilo nezávisle overiť.

Autor TASR
Gaza 13. decembra (TASR) - Úrady pod správou palestínskeho militantného hnutia Hamas v sobotu varovali pred „komplexnou humanitárnou katastrofou“ v Pásme Gazy v súvislosti s rozsiahlymi povodňami, ktoré si doposiaľ vyžiadali najmenej 11 obetí. TASR sa odvoláva na správu agentúry DPA.

Podľa palestínskych orgánov sa v dôsledku prívalových dažďov zrútilo 13 domov a viac ako 53.000 stanov bolo poškodených, zničených alebo odplavených.

Celkovo extrémne počasia postihlo približne 250.000 z 1,5 milióna ľudí, ktorí pre vojnu medzi Izraelom a Hamasom žijú v Pásme Gazy v stanoch alebo dočasných úkrytoch, dodali tamojšie orgány.

Agentúre DPA sa tieto údaje nepodarilo nezávisle overiť.

V Pásme Gazy žijú viac ako dva milióny Palestínčanov. Izrael kontroluje viac ako polovicu enklávy na základe prímeria, ktoré platí od 10. októbra a ktoré ukončilo tento viac ako dvojročný konflikt.
.

Neprehliadnite

Začína platiť nový vlakový grafikon, ZSSK posilňuje vyťažené linky

Premiér:Ak EÚ nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, „skape“

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Decembrové počasie pripomína sychravú jeseň