Hamas varuje pred zastavením rokovaní o prímerí

Tel Aviv 6. mája (TASR) - Predstaviteľ palestínskeho militantného hnutia Hamas varoval, že rozhodnutie Izraela evakuovať východnú časť mesta Rafah povedie k zastaveniu rokovaní o prímerí v Pásme Gazy a výmene rukojemníkov. S odvolaním sa na redaktora spravodajského webu Axios o tom informovala agentúra Reuters.



Izraelská armáda v pondelok ráno vyzvala desaťtisíce Palestínčanov vo východnom Rafahu, aby sa dočasne presunuli do rozšírenej, Izraelom vyhlásenej humanitárnej zóny. Tá sa nachádza v oblasti utečeneckého tábora al-Mawásí a mesta Chán Júnis. Médiá to označili za možnú prípravu na dlho očakávanú inváziu do Rafahu, ktorý Izrael považuje za poslednú baštu Hamasu.



Niektorí Palestínčania podľa Reuters naložili deti a majetok na oslie vozy, aby sa mohli začať sťahovať. Iní odchádzali vozidlami alebo pešo cez ulice, ktoré dažde premenili na blato a kaluže.



Vysokopostavený predstaviteľ Hamasu Sámí abú Zuhrí pre agentúru Reuters povedal, že príkaz na evakuáciu je "nebezpečnou eskaláciou" vojny v Pásme Gazy, "ktorá bude mať dôsledky".



Podľa Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) sa v tomto meste nachádza približne 1,4 milióna Palestínčanov a prípadná invázia izraelskej armády by znamenala ďalšie utrpenie a smrť civilistov. Podľa odhadov armády sa výzva na evakuáciu dotkne približne 100.000 ľudí.



Izraelský minister obrany Joav Galant vyhlásil, že ofenzíva v Rafahu je potrebná, pretože Hamas odmieta súčasné návrhy na prímerie v palestínskej enkláve.



Denník The Times of Israel (TOI) informoval, že riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Bill Burns sa v pondelok popoludní stretne v Jeruzaleme s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v rámci posledných pokusov o uzavretie dohody s Hamasom.



Egyptská televízia al-Káhira vo svojej správe citovala nemenovaný zdroj, ktorý tvrdil, že nedeľňajší útok Hamasu na hraničný priechod Kerem Šalom, pri ktorom zahynuli traja izraelskí vojaci, spôsobil patovú situáciu v rozhovoroch o prímerí. Egyptskí vyjednávači podľa neho zintenzívňujú úsilie s cieľom obmedziť súčasnú eskaláciu medzi Izraelom a Hamasom.