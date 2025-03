Hamas vidí pred začiatkom rokovaní o prímerí pozitívne ukazovatele

Káhira 8. marca (TASR) – Hamas vidí "pozitívne ukazovatele" spojené so začiatkom druhej fázy rokovaní o prímerí v Pásme Gazy, uviedla delegácia palestínskeho militantného hnutia, ktorá sa v Káhire stretla s egyptskými sprostredkovateľmi. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Pokračujú snahy egyptských a katarských mediátorov o dokončenie implementácie dohody o prímerí," uviedol vo vyhlásení hovorca hnutia Hamas Abdal Latíf Kánú.



"Ukazovatele týkajúce sa začiatku vyjednávaní o druhej fáze sú pozitívne," dodal, bližšie informácie však neposkytol.



Kánú vo vyhlásení hovoril o "nutnosti zaviazať vyjednávačov a zaistiť implementáciu prímeria zo strany Izraela".



"Hamas potvrdzuje svoju pripravenosť začať s vyjednávaniami o druhej fáze (prímeria) a splniť tak požiadavky Palestínčanov," dodal Kánú.



Prvá fáza prímeria sa skončila 1. marca po šiestich týždňoch relatívneho pokoja. Izrael a Hamas si počas neho niekoľkokrát vymenili zajatcov a nedošlo k obnoveniu rozsiahlych násilností, píše AFP. Hamas počas nej odovzdal 25 živých rukojemníkov a osem tiel. Izrael na výmenu prepustil približne 1800 Palestínčanov zadržiavaných v Izraeli.



V rukách Hamasu zostáva 24 živých a 34 tiel rukojemníkov zajatých 7. októbra 2023 pri útoku, ktorý rozpútal vojnu. Počet mtvych potvrdila izraelská armády, píše AFP.



Izrael žiadal posunutie prvej fázy do polovice apríla, Hamas však žiada prechod k druhej fáze, ktorá by mala viesť k úplnému ukončeniu vojny.