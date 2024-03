Hamas víta rozhodnutie Ruska a Číny vetovať rezolúciu BR OSN o prímerí

Gaza 22. marca (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v piatok privítalo rozhodnutie Ruska a Číny vetovať návrh rezolúcie o prímerí v Pásme Gazy na pôde Bezpečnostnej rady OSN, ktorú predkladali Spojené štáty. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Oceňujeme postoj Ruska, Číny a Alžírska, ktoré odmietli neobjektívnu americkú rezolúciu o agresii voči nášmu ľudu," uviedlo radikálne hnutie vo vyhlásení.



Za rezolúciu nezahlasovali celkovo traja členovia BR OSN. Jedenásť krajín vrátane dvoch stálych členov, Francúzska a Británie, jej znenie podporilo a Guyana sa hlasovania zdržala.



Dokument, ktorý navrhli USA, predpokladal "nevyhnutnosť okamžitého a trvalého prímeria" a prvýkrát odsudzoval bezprecedentný útok Hamasu na Izrael z vlaňajšieho októbra so stovkami obetí. Návrh sa však vyhol výslovnej požiadavke, aby Izrael okamžite ukončil svoju vojenskú operáciu v pobrežnej enkláve.



Podľa Hamasu tento návrh obsahoval zavádzajúce formulácie", ktoré sú komplicom Izraela a "poskytujú mu krytie a legitimitu na páchanie genocídnej vojny proti Palestínčanom v Pásme Gazy".



Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia pred hlasovaním vyzval ostatných členov rady, aby za rezolúciu nezahlasovali. Podľa neho slov tento text bol "mimoriadne spolitizovaný" a Izraelu dával faktický súhlas na uskutočnenie vojenskej operácie v Rafahu, meste na juhu Pásma Gazy, do ktorého sa uchýlilo viac ako milión utečencov z iných oblastí tejto vojnou zmietanej palestínskej enklávy.



Americká veľvyslankyňa Linda Thomas-Greenfieldová označila označila veto Ruska a Číny za "nielen cynické", ale aj "malicherné". Podľa nej nechceli hlasovať za túto rezolúciu, pretože ju predložili Spojené štáty.



O alternatívnom návrhu rezolúcie, ktorého spoluautorom je Alžírsko, bude BR OSN hlasovať v sobotu. Tento nový dokument je podľa podľa AFP tvrdší a "požaduje okamžité prímerie" počas prebiehajúceho posvätného mesiaca moslimov ramadánu, ktoré povedie k "trvalo udržateľnému prímeriu" rešpektovanému všetkými stranami.



Zároveň je v ňom spomenutá požiadavka na "okamžité a bezpodmienečné" prepustenie rukojemníkov unesených do Pásma Gazy po útoku Hamas na Izrael. USA už naznačili, že túto rezolúciu budú vetovať.