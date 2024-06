Hamas vníma predstavený návrh na prímerie pozitívne

Gaza 1. júna (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v piatok oznámilo, že "pozitívne hodnotí" izraelský plán na dosiahnutie prímeria v Pásme Gazy, o ktorom informoval v ten istý deň americký prezident Joe Biden. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Hamas vo svojom vyhlásení uviedol, že kladne vníma obsah Bidenovho prejavu týkajúceho sa trvalého prímeria, stiahnutia izraelských síl z Gazy, obnovy a výmeny väzňov.



Biden v piatok oznámil, že Izrael predložil Hamasu návrh na úplné prímerie v Pásme Gazy. Návrh má tri fázy a zahŕňa celkové prímerie, stiahnutie izraelských síl zo všetkých obývaných oblastí Pásma Gazy, prepustenie rukojemníkov a návrat pozostatkov mŕtvych rukojemníkov. Plán by podľa amerického prezident umožnil zvýšenie humanitárnej pomoci a do Pásma Gazy by každý deň prichádzalo 600 nákladných áut s pomocou.



Americký prezident apeloval na Hamas, aby ponuku prijal. Zároveň vyzval izraelské vedenie, aby sa za dohodu postavilo aj napriek prípadnému tlaku. Zdôraznil, že túto príležitosť neslobodno premárniť, a vyslovil sa proti "nekonečnej vojne".



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu krátko po predstavení návrhu americkým prezidentom uviedol, že vojna v Pásme Gazy sa neskončí, kým nebude "eliminovaná" schopnosť Hamasu vládnuť v enkláve a viesť vojnu.



Netanjahuov úrad vysvetlil, že Izrael poveril vyjednávačov, aby predložili palestínskemu militantnému hnutiu dohodu o prímerí v Pásme Gazy. "Izraelská vláda je jednotná v túžbe dosiahnuť čo najskorší návrat rukojemníkov," uvádza sa vo vyhlásení.



"Premiér preto poveril vyjednávací tím, aby predložil plán na dosiahnutie tohto cieľa, pričom trvá na tom, že vojna sa neskončí, kým nebudú dosiahnuté všetky jej ciele vrátane návratu všetkých našich rukojemníkov a zničenia vojenských a vládnych kapacít Hamasu," informoval úrad izraelského premiéra.



"Presný plán navrhnutý Izraelom vrátane podmienečného prechodu z jednej fázy do druhej umožňuje Izraelu zachovať tieto zásady," dodal úrad.