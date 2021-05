Hamas vraj súhlasí s prímerím; platiť by malo od piatku

Gaza/Jeruzalem 20. mája (TASR) - Libanonské médiá vo štvrtok informovali, že palestínske radikálne hnutie Hamas súhlasí s prímerím s Izraelom, ktoré by malo začať platiť od piatku.



Táto správa sa v libanonských médiách objavila bez uvedenia zdroja a po tom, ako katarská televízia al-Džazíra, ako aj britská stanica BBC uviedli, že Izrael oznámil egyptským sprostredkovateľom, že je ochotný zastaviť svoje vojenské ťaženie v pásme Gazy.



Správy o svojom súhlase s prímerím však nateraz oficiálne nepotvrdila žiadna zo strán konfliktu, informoval spravodajský portál The Times of Israel.



Uviedol tiež, že Hamas podľa izraelskej televízie Kešet 12 v posledných hodinách "posilnil svoju vyjednávaciu pozíciu" a požaduje, aby sa Izrael podieľal na obnove konfliktom poškodeného pásma Gazy a vzniesol aj požiadavky týkajúce sa Chrámovej hory a Jeruzalema, ktoré Izrael údajne nie je ochotný akceptovať.



Izraelská verejnoprávna televízia Kan s odvolaním sa na nemenovaný vládny zdroj vo štvrtok večer informovala, že izraelský vládny kabinet bude hlasovať za jednostranné prímerie, ktoré nadobudne platnosť "niekedy v priebehu nasledujúcich 24 hodín".



Izraelský spravodajský server Ynet uviedol, že hodinu označujúcu začiatok prímeria by mal oznámiť Egypt.