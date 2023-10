Hamas: Všetkým nemocniciam v pásme Gazy došlo palivo

Gaza 23. októbra (TASR) – Všetkým nemocniciam v pásme Gazy došlo palivo, uviedlo v pondelok vo vyhlásení palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré v pásme vládne. TASR o tom informuje podľa správy portálu Sky News.



Militantné hnutie nalieha na vytvorenie stáleho humanitárneho koridoru do oblasti, aby sa predišlo humanitárnej katastrofe.



"Pokračujúc obliehanie výrazne zhoršilo humanitárne podmienky a spôsobilo vážny nedostatok zásob potravín a liekov, nehovoriac o tom, že všetkým nemocniciam v pásme Gazy došlo palivo," uvádza vyhlásenie Hamasu.



Hnutie kritizovalo obmedzovanie množstva pomoci, ktoré sa na územie dostáva, a naliehalo na arabské a islamské krajiny a Organizáciu Spojených národov (OSN), aby zintenzívnili snahy o otvorenie humanitárneho koridoru.



"To, čo sa deje v pásme Gazy, nemožno nazvať inak než genocídou a zločinmi proti ľudskosti. Ak to bude pokračovať, bude to absolútnou potupou ľudskosti," uvádza vyhlásenie Hamasu.