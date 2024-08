Hamas vyjadril pochybnosti o novom kole rokovaní s Izraelom

Gaza 12. augusta (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v nedeľu vyzvalo sprostredkovateľov z USA, Kataru a Egypta, aby namiesto ďalších rokovaní s Izraelom implementovali plán prímeria pre Gazu, ktorý predložil americký prezident Joe Biden. TASR informáciu prevzala z agentúr AFP a Rueters.



Minulý týždeň najvyšší predstavitelia USA, Egypta a Kataru vyzvali Izrael a Hamas k stretnutiu 15. augusta v katarskej Dauhe alebo egyptskej Káhire. Obe strany konfliktu zároveň vyzvali, aby na stretnutí zavŕšili rokovania ohľadom dohody o prímerí v Pásme Gazy a prepustení rukojemníkov.



Izrael uviedol, že jeho vyjednávači sa na navrhovanom stretnutí zúčastnia. Hamas sa najskôr vyjadril, že o ponuke na stretnutie uvažuje, avšak podľa posledných vyjadrení sa zdá, že z rokovaní vycúva, píše Reuters.



"Hnutie vyzýva sprostredkovateľov, aby na základe vízie Joea Bidena a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN predložili plán na realizáciu toho, na čom sa hnutie dohodlo 2. júla 2024," uvádza sa vo vyhlásení Hamasu. "Sprostredkovatelia by to mali od okupantov (Izraela pozn. TASR) vynútiť namiesto uskutočnenia ďalších kôl rokovaní alebo nových návrhov, ktoré by poskytli záštitu pre ďalšiu agresiu a poskytli okupantom viac času na pokračovanie genocídy nášho ľudu," uvádza sa vo vyhlásení.



Hamas uviedol, že počas celého vyjednávacieho procesu prejavoval flexibilitu, avšak posledné kroky Izraela naznačujú, že to s dosiahnutím dohody o prímerí nemyslí vážne.



Napätie medzi Hamasom a Izraelom sa vyostruje od konca júla, kedy pri útoku zahynul líder palestínskeho hnutia Ismáíl Haníja. Hamas z jeho smrti viní Izrael a sľúbil za jeho zabitie odvetu. Izrael účasť na atentáte na Haníju nepotvrdil ani nevyvrátil.



Americký prezident Biden predstavil trojfázový plán prímeria v Gaze ešte koncom mája. Obe strany konfliktu od vtedy viedli viacero kôl rokovaní, pri ktorých však narazili na viaceré nezhody.