Hamas: Výmena rukojemníkov a väzňov môže naďalej ísť podľa plánu

Gaza 11. februára (TASR) - Ďalšia výmena rukojemníkov a väzňov medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas podľa dohody o prímerí v Pásme Gazy sa v sobotu môže stále uskutočniť podľa plánu, vyhlásilo hnutie v pondelok večer. Predtým pritom oznámilo odloženie prepustenia ďalších rukojemníkov, a to až do odvolania. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Hamas zámerne urobil toto oznámenie päť dní pred plánovaným odovzdaním väzňov (rukojemníkov), čím poskytol sprostredkovateľom dostatok času na vyvíjanie tlaku na (izraelskú) okupáciu, aby splnila svoje záväzky. Dvere zostávajú otvorené, aby sa výmena... uskutočnila podľa plánu," uviedlo hnutie vo vyhlásení.



Izrael podľa hnutia nedodržiava dohodnuté podmienky, keďže návrat Palestínčanov na sever Pásma Gazy sa oneskoril a dochádza aj k ostreľovaniu a leteckým útokom na rôzne časti palestínskej enklávy. Izrael údajne blokuje aj časť sľúbenej humanitárnej pomoci.



Izrael v reakcii uviedol, že skoršie vyhlásenie Hamasu je "úplným porušením" prímeria v Pásme Gazy. Minister obrany Jisrael Kac podľa denníka Times of Israel nariadil uviesť ozbrojené sily do "najvyššieho stupňa pohotovosti, aby sa pripravili na akýkoľvek možný scenár, ktorý by v Pásme Gazy mohol nastať, a aby ochránili pohraničné komunity".



Dva egyptské bezpečnostné zdroje pre agentúru Reuters uviedli, že sprostredkovatelia dohody sa obávajú jej stroskotania. Zástupcovia Hamasu sprostredkovateľom údajne povedali, že záruky Spojených štátov už vzhľadom na plány amerického prezidenta Donalda Trumpa vysťahovať Palestínčanov z Pásma Gazy neplatia. Sprostredkovatelia preto odložili ďalšie rokovania, kým nedostanú od Washingtonu jasný signál o jeho zámere pokračovať v dohode, uviedli zdroje.



Prímerie medzi Izraelom a hnutím Hamas uzavreli v Katare 15. januára po viac ako roku vojny, ktorá výrazne zdevastovala palestínsku enklávu. Od uzavretia dohody si strany postupne vymenili 21 izraelských rukojemníkov za 730 palestínskych väzňov zadržiavaných v Izraeli.



Izraelská armáda zvýšila stupeň pohotovosti, posilní sily na hranici s Gazou





Izraelská armáda v pondelok večer oznámila, že zvýšila stupeň svojej pohotovosti a posunula dovolenky pre vojakov južného veliteľstva, ktoré je zodpovedné za ochranu hranice s Pásmom Gazy. V tejto oblasti tiež výrazne posilní svoje sily na plnenie obranných misií. Armáda tak reagovala na vyhlásenie militantného hnutia Hamas, že až do odvolania odkladá odovzdanie ďalších izraelských rukojemníkov. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Hovorca ozbrojeného krídla Hamasu Abú Ubajda vo vyhlásení uviedol, že ďalšie prepustenie izraelských rukojemníkov, naplánované na budúcu sobotu, sa odkladá, pričom obvinil Izrael, že nedodržiava podmienky dohody o prímerí v Pásme Gazy, ktorú uzavreli 19. januára. Podľa hovorcu sa oneskoril návrat Palestínčanov na sever palestínskej enklávy, naďalej dochádza k ostreľovaniu a leteckým útokom a Izrael údajne blokuje aj časť sľúbenej humanitárnej pomoc.



Izraelský minister obrany Jisrael Kac v reakcii označil krok Hamasu za "úplné porušenie" prímeria v Pásme Gazy a nariadil uviesť ozbrojené sily do najvyššieho stupňa pohotovosti, aby sa pripravili na akýkoľvek možný scenár. Armáda následne potvrdila zvýšenie stupňa pohotovosti v okolí Gazy a rozhodla sa oblasť na hranici vojensky posilniť.



Hamas v neskoršom vyhlásení potvrdil, že ďalšia výmena rukojemníkov a väzňov sa môže ešte stále uskutočniť podľa plánu. Oznámenie odkladu päť dní pred plánovaným odovzdaním rukojemníkov bolo podľa hnutia zámerné, aby mali sprostredkovatelia rokovaní dostatok času na vyvíjanie tlaku na izraelskú stranu.



Dva egyptské bezpečnostné zdroje pre agentúru Reuters povedali, že sprostredkovatelia sa teraz obávajú stroskotania dohody. Predstavitelia Hamasu im údajne povedali, že záruky Spojených štátov už vzhľadom na plány amerického prezidenta Donalda Trumpa vysťahovať Palestínčanov z Pásma Gazy neplatia. Sprostredkovatelia preto odložili ďalšie rokovania, kým nedostanú od Washingtonu jasný signál o jeho zámere pokračovať v dohode, uviedli zdroje.