Hamas vyslal raketový útok z Pásma Gazy na Tel Aviv

Tel Aviv 13. augusta (TASR) - Ozbrojené krídlo palestínskeho militantného hnutia Hamas v utorok oznámilo, že zaútočilo dvoma raketami na izraelské mesto Tel Aviv. Izraelská armáda uviedla, že rakety mesto nezasiahli. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Brigády Izzadína al-Kassáma vo vyhlásení uviedli, že pri útoku použili dve rakety M90 a podnikli ho v "reakcii na sionistické masakre proti civilistom a úmyselné vysídľovanie" Palestínčanov.



Podľa izraelských médií bolo v Tel Avive počuť výbuchy, no nehlásili nijaké obete ani zranených.



Izraelská armáda v utorok potvrdila, že palestínski militanti vypálili z Pásma Gazy dve rakety. Jedna však podľa nej dopadla do mora pri pobreží stredného Izraela a druhá na územie Izraela nedoletela, píše agentúra AP.



Po začiatku vojny v Pásme Gazy sa dramaticky znížil počet raketových útokov palestínskych militantov a k poslednému raketovému útoku na Tel Aviv prišlo 26. mája. Militanti stále sporadicky podnikajú raketové a mínometné útoky v blízkosti hraníc s Izraelom, no takmer všetky ich projektily zachytí alebo zostrelí protivzdušná obrana v otvorenom priestore. Tieto útoky tak zväčša nespôsobujú škody ani obete, konštatuje AP.



Hamas podnikol útok na Tel Aviv v čase, keď je izraelská armáda v stave najvyššej pohotovosti v súvislosti s očakávaním možného útoku Iránu a ním podporovaných militantných skupín. Irán totiž pohrozil Izraelu odvetou za atentát na vodcu Hamasu Ismáíla Haníju, ku ktorému prišlo 31. júla v Teheráne.