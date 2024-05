Hamas: Vývoj rokovaní o prímerí v Pásme Gazy má v rukách Izrael

Gaza 10. mája (TASR) - Palestínska militantná organizácia Hamas v piatok skoro ráno oznámila, že jej delegácia, ktorá sa v Káhire zúčastňuje na rokovaniach o prímerí v Pásme Gaze, odcestovala z egyptskej metropoly do Kataru. Hamas dodal, že vývoj rokovaní teraz plne závisí od Izraela.



Ako spresnila agentúra AFP, z vyhlásenia Hamasu vyplýva, že jeho delegácia vyjednávačov smeruje do Dauhy po tom, ako Izrael odmietol návrh predložený sprostredkovateľmi a vzniesol proti nemu námietky v niekoľkých hlavných bodoch.



Hamas vo svojom vyhlásení adresovanom iným palestínskym frakciám deklaroval, že naďalej trvá na svojom návrhu. Dodal, že "v súlade s tým je teraz lopta úplne v rukách" Izraela.



Egyptská spravodajská stanica al-Kahíra prepojená s egyptskou vládou vo štvrtok informovala, že predstavitelia oboch táborov opúšťajú Káhiru po dvoch dňoch rokovaní zameraných na finalizáciu dohody o prímerí v sedem mesiacov trvajúcej vojne v Pásme Gazy.



Snahy Egypta a ďalších sprostredkovateľov, konkrétne Kataru a Spojených štátov, pokračujú smerom k zbližovaniu názorov oboch strán, dodal egyptský spravodajský portál s odvolaním sa na egyptský vysokopostavený zdroj.



Hamas v pondelok uviedol, že akceptoval návrh na prímerie, ktorý predložili sprostredkovatelia.



Táto dohoda - podľa Hamasu - zahŕňala stiahnutie izraelských jednotiek z Pásma Gazy, návrat Palestínčanov vysídlených vojnou a výmenu rukojemníkov zadržiavaných militantmi za palestínskych väzňov internovaných v Izraeli s cieľom dosiahnutia trvalého prímeria.



Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vtedy označil tento návrh za vzdialený od základných požiadaviek Izraela, pričom však dodal, že vláda aj tak pošle vyjednávačov do Káhiry.



Agentúra AFP konštatovala, že Izrael sa bráni myšlienke trvalého prímeria a trvá na tom, že musí dokončiť svoju misiu, ktorou je rozloženie Hamasu do takej miery, aby pre židovský štát už nemohol predstavovať hrozbu.