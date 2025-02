Hamas chváli Jordánsko a Egypt, že odmietajú vysídlenie Palestínčanov

Gaza 12. februára (TASR) - Palestínska militantná organizácia Hamas v stredu vyjadrila uznanie Jordánsku a Egyptu za to, že odmietli vysídlenie obyvateľov Pásma Gazy, ktoré navrhol americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Hamas "oceňuje postoje našich bratov v Jordánsku a Egypte, ktorí odmietajú vysídľovanie našich ľudí a potvrdzujú, že existuje arabský plán na obnovu Gazy bez vysídľovania jej obyvateľov", uviedla militantná skupina.



Americký prezident navrhol, aby Jordánsko a Egypt prijali obyvateľov Pásma Gazy a "vypratali" tak toto vojnou zničené územie, nad ktorým by podľa Trumpa prevzali kontrolu Spojené štáty.



Jordánsko a Egypt však v utorok odmietli tento plán. Jordánsky kráľ Abdalláh II. po stretnutí s Trumpom v Bielom dome na sociálnych sieťach uviedol, že americkému prezidentovi "zopakoval neochvejný postoj Jordánska proti vysídľovaniu Palestínčanov". Podľa neho ide o jednotný arabský postoj.



Svoj nesúhlas vyjadril v utorok aj egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, ktorý vyzval, aby obnova Pásma Gazy prebehla bez vysídľovania Palestínčanov.



Palestínsky prezident Mahmúd Abbás v utorok ocenil jordánskeho kráľa za "podporu spravodlivých a legitímnych národných práv" Palestínčanov.



Abbás tiež vyzdvihol postoj Egypta, Saudskej Arábia a ďalších arabských štátov a spojencov, ktorí odmietli Trumpov návrh, informovala palestínska tlačová agentúra WAFA.



Hamas v stredajšom vyhlásení ocenil aj nesúhlas Jordánska s plánom ako pokračovanie "dlhodobého odmietania vysídľovania a presídľovania" zo strany Ammánu. Hnutie zároveň charakterizovalo to, čo nazvalo "tzv. projektmi alternatívnej vlasti", ako snahu o "vymazanie identity nášho palestínskeho ľudu a odstránenie jeho spravodlivej veci".