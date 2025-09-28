< sekcia Zahraničie
Hamas vyzval Izrael, aby pozastavil útoky, lebo pátra po rukojemníkoch
Izrael odhaduje, že spomedzi 48 osôb stále evidovaných ako rukojemníci Hamasu v Gaze by mohlo byť nažive približne 20.
Autor TASR
Gaza 28. septembra (TASR) - Ozbrojené krídlo palestínskeho militantného hnutia Hamas v nedeľu vyzvalo izraelskú armádu, aby dočasne pozastavila vzdušné útoky a stiahla sa z častí mesta Gaza, pretože sa snaží lokalizovať dvoch izraelských rukojemníkov. Brigády Izzadína Kasáma predtým uviedli, že s dvoma rukojemníkmi stratili kontakt v dôsledku zintenzívnených úderov Izraela na časti mesta Gaza, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Životy dvoch väzňov sú v reálnom ohrození a (izraelské) sily sa musia okamžite stiahnuť južne od ulice č. 8 a zastaviť letecké operácie na 24 hodín od dnes od 18:00 h, aby sa umožnili pokusy o záchranu väzňov,“ napísali vo vyhlásení brigády.
V predchádzajúcom vyhlásení v nedeľu uviedli, že za uplynulých 48 hodín stratili kontakt s dvoma izraelskými rukojemníkmi v dvoch južných štvrtiach mesta Gaza, kde izraelské jednotky zintenzívnili svoje pozemné i vzdušné údery.
Podľa AFP ide o gazské štvrte Sabrá a Tal Hawá.
Hnutie Hamas v minulosti už oznámilo, že stratilo kontakt s izraelsko-americkým rukojemníkom, ktorý bol niekoľko dní po tomto oznámení prepustený, pripomína táto francúzska agentúra.
Rukojemníkov zadržiavajú v Pásme Gazy od bezprecedentného útoku palestínskych militantov na územie Izraela zo 7. októbra 2023. Zahynulo pri ňom približne 1200 ľudí, väčšinou civilistov, kým ďalších 250 následne militanti odvliekli do Pásma Gazy.
Izraelské úrady odhadujú, že spomedzi 48 osôb stále evidovaných ako rukojemníci Hamasu v Gaze by mohlo byť nažive približne 20, zatiaľ čo zvyšní sú už pravdepodobne po smrti.
Palestínske ministerstvo zdravotníctva v nedeľu uviedlo, že počet palestínskych obetí vojny v Pásme Gazy už prekročil 66.000, pričom ich takisto tvoria väčšinou civilisti, dodáva AFP.
