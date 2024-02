Hamas vyzvalo Palestínčanov,aby počas ramadánu obsadili mešitu al-Aksá

Gaza 28. februára (TASR) - Hnutie Hamas v stredu vyzvalo Palestínčanov, aby v marci na začiatku moslimského posvätného mesiaca ramadán vnikli do mešity al-Aksá v Jeruzaleme. TASR správu prevzala z agentúry AP.



"Toto je výzva pre našich ľudí v Jeruzaleme a na Západnom brehu Jordánu, aby od prvého dňa ramadánu pochodovali do al-Aksá," uviedol politický vodca hnutia Ismail Haníja. V televíznom prejave povedal, že hnutie Hamas prejavuje flexibilitu, je však pripravené pokračovať v bojoch.



Výzvou reagoval na amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý v pondelok uviedol, že dúfa v dosiahnutie dohody o prímerí v Pásme Gazy a prepustení zadržiavaných rukojemníkov. Prímerie by podľa jeho slov mohlo vstúpiť do platnosti začiatkom budúceho týždňa. Ramadán sa tento rok začína 10. marca večer. Izrael v pondelok oznámil, že povolí počas ramadánu modlitby v mešite al-Aksá, ale budú pre ne platiť bezpečnostné obmedzenia.



Zástupcovia Izraela a Hamasu v Katare rokujú o podrobnostiach dohody o prímerí. Katarskí sprostredkovatelia však podľa AP tvrdia, že najspornejšie záležitosti ešte stále nie sú vyriešené.



Katar je kľúčovým sprostredkovateľom rozhovorov medzi palestínskym hnutím Hamas, Izraelom, Egyptom a Spojenými štátmi. Hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí Madžíd Ansárí v utorok vyjadril očakávanie, že dohodu o prímerí sa čoskoro podarí dosiahnuť.



Izraelská armáda začala vojenskú kampaň v Pásme Gazy po útokoch Hamasu a ďalších palestínskych skupín zo 7. októbra 2023. Teroristi počas nich zabili asi 1200 ľudí a zhruba 250 ďalších uniesli ako rukojemníkov.



V bojoch bolo zabitých takmer 30.000 Palestínčanov a viac než 70.000 ďalších utrpelo zranenia, uvádza ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy ovládané Hamasom.



Haníja útok zo 7. októbra označil za krok s cieľom ukončiť izraelské útoky na palestínske územia a miesta.