Hamas vyzýva lídrov arabských štátov, aby zmarili Trumpov plán

Káhira 4. marca (TASR) - Palestínske radikálne hnutie Hamas v utorok vyzvalo lídrov arabských štátov, aby prekazili presídlenie Palestínčanov z Pásma Gazy, ktoré navrhol americký prezident Donald Trump, čím vyvolal vo svete pobúrenie.



Ako informovala agentúra AFP, Hamas vydal toto vyhlásenie v čase, keď sa v Káhire koná schôdzka lídrov Ligy arabských štátov (LAŠ), ktorí chcú diskutovať o alternatíve k Trumpovmu návrhu. Ten spočíva v prevzatí vojnou zničeného Pásma Gazy Spojenými štátmi a v presídlení obyvateľov tejto palestínskej enklávy do Egypta a Jordánska, píše TASR.



Egypt, Jordánsko a arabské štáty Perzského zálivu sa podľa Reuters už takmer mesiac snažia sformulovať diplomatickú reakciu na Trumpov plán vybudovania "riviéry Blízkeho východu". Za uplynulý mesiac bolo predstavených niekoľko nápadov, pričom za hlavného favorita sa považuje ten egyptský.



Počíta s tým, že vládu vedenú Hamasom v Pásme Gazy by na bližšie nešpecifikované prechodné obdobie nahradila osobitná misia, ktorá by bola tiež zodpovedná za humanitárnu pomoc a začatie obnovy pobrežnej enklávy. Zahŕňa aj vznik "medzinárodných stabilizačných síl" vytvorených predovšetkým arabskými štátmi, ktoré by prevzali úlohu zaistenia bezpečnosti od militantného hnutia, prípadne by sa zriadili nové miestne policajné sily.



V pláne Káhiry sa takisto dôrazne odmieta myšlienka amerického prezidenta masovo vysídliť Palestínčanov, ktorú arabské štáty ako Egypt a Jordánsko považujú za bezpečnostnú hrozbu.



Schôdzka v Káhire sa koná v čase, keď rokovania medzi Hamasom a Izraelom o ďalších krokoch v rámci krehkého prímeria, ktoré v Pásme Gazy začalo platiť 19. januára, uviazli v slepej uličke.



Po tom, čo sa cez víkend skončila prvá fáza prímeria bez dohody o jeho ďalšom pokračovaní a Hamas - na rozdiel od Izraela - odmietol americký plán pre druhú fázu prímeria, úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua oznámil zastavenie dodávok všetkých druhov tovaru a zásob na toto palestínske územie.



Hamas aj v utorok zopakoval, že tento, už tretí deň trvajúci režim uzavretia priechodov do Pásma Gazy je zo strany "sionistického režimu" vydieraním a evidentným vojnovým zločinom.