Hamas vyzýva Palestínčanov postaviť sa vlajkovému pochodu v Jeruzaleme

Gaza/Jeruzalem 17. mája (TASR) - Militantné palestínske hnutie Hamas v stredu vyzvalo Palestínčanov, aby zabránili vlajkovému pochodu ulicami jeruzalemského Starého mesta, ktorý na štvrtok zvolali židovskí nacionalisti.



Hamas, ktorý ovláda pásmo Gazy, vyzval Palestínčanov na okupovanom Západnom brehu a vo vnútri Izraela, aby šli do konfrontácie s "okupačnými" silami. Hnutie tiež avizovalo, že zorganizuje demonštráciu s palestínskymi vlajkami, ktorá sa bude konať pozdĺž prísne stráženej hranice Gazy s Izraelom, informovala agentúra AFP.



Okrem toho jedna z palestínskych formácií napojená na Hamas podľa izraelských médií pohrozila, že sa od štvrtka vráti k taktike vypúšťania balónov prepravujúcich zápalné a výbušné zariadenia do Izraela, ktoré tam v minulých rokoch spôsobovali lesné požiare a ničili úrodu.



Vlajkový pochod každoročne organizujú pravicové a náboženské organizácie, aby si pripomenuli zjednotenie Jeruzalema a dobytie Starého mesta i posvätných miest vrátane Múru nárekov a Chrámovej hory v šesťdňovej vojne v roku 1967.



Vyjadrenia Hamasu zo stredy zvýšili už aj tak veľké napätie pred štvrtkovým pochodom a vyvolali obavy z opätovného vzplanutia bojov medzi Izraelom a palestínskymi militantmi v Gaze, a to len niekoľko dní po uzavretí prímeria. Hamas sa do konfliktu medzi Izraelom a radikálmi z Gazy nezapojil.



Agentúra AFP pripomenula, že pred dvoma rokmi práve počas každoročného pochodu ku Dňu Jeruzalema vypukla medzi Izraelom a Hamasom ďalšia vojna, ktorá trvala 11 dní.



Denník The Times of Israel (TOI) v stredu informoval, že kontroverzný pochod ulicami Jeruzalema bude zabezpečovať viac ako 2000 policajtov spolu s viac ako 1000 ďalšími agentmi bezpečnostných zložiek.



Pochod vyvoláva konflikty s palestínskymi obyvateľmi východného Jeruzalema a Starého mesta, keďže jeho trasa vedie cez moslimskú štvrť a často sa na ňom zúčastňujú ultranacionalistickí a krajne pravicoví politici. Často sa počas neho spievajú nacionalistické a dokonca rasistické chorály.



Polícia preventívne zatvorila palestínske podniky v oblasti a obmedzila pohyb obyvateľov s cieľom zaistiť plynulosť sprievodu a vyhnúť sa konfrontáciám s arabským obyvateľstvom. Verejná doprava bude presmerovaná na alternatívne trasy.



Pochod sa vo štvrtok začne v centre Jeruzalema, jeho účastníci vstúpia do Starého mesta od Damašskej brány v moslimskej štvrti a budú pokračovať smerom k židovskej štvrti. Pochod sa skončí na námestí pri Múre nárekov.



Alternatívna trasa, určená najmä pre ženy, bude obchádzať západnú stranu Starého mesta a k Múru nárekov sa dostane zo smeru od Sionskej brány.



Izrael považuje Jeruzalem za svoje nedeliteľné a večné hlavné mesto. Medzinárodné spoločenstvo však izraelskú anexiu východného Jeruzalema neuznáva a Palestínčania si túto oblasť nárokujú ako hlavné mesto svojho budúceho štátu.