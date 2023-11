Hamas začal s prepúšťaním ďalších rukojemníkov, tvrdí Izrael

Dajr Bala 29. novembra (TASR) - Izraelská armáda v stredu uviedla, že palestínske militantné hnutie Hamas začalo s prepúšťaním ďalších 12 rukojemníkov zo zajatia v Pásme Gazy, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Podľa armády prvých dvoch prepustených rukojemníkov už previezli v stredu večer do Egypta. Agentúra AFP informuje, že ide o dve rukojemníčky s ruským občianstvom vo veku 50 a 73 rokov, ktoré do Egypta vstúpili cez hraničný priechod Rafah. Očakáva sa, že čoskoro Hamas prepustí aj ďalších zadržiavaných.



Hamas tak prepustil už šiestu skupinu izraelských rukojemníkov, odkedy sa v Gaze minulý piatok začalo dočasné prímerie. Izrael má v stredu prepustiť ďalších 30 palestínskych väzňov.



Prímerie má vypršať vo štvrtok ráno. Medzinárodní vyjednávači pracujú na jeho predĺžení o niekoľko dní, čo by umožnilo prepustenie ďalších rukojemníkov.



Ozbrojenci z Hamasu a ďalších palestínskych militantných skupín zajali počas rozsiahleho útoku na juh Izraela zo 7. októbra približne 240 rukojemníkov. Po najnovšom prepustení sa odhaduje, že ich v zajatí zostáva zhruba 150.