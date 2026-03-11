Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hamas zagratuloval Chameneímu k vymenovaniu za najvyššieho vodcu Iránu

Na snímke uprostred Modžtabá Chameneí. Foto: TASR/AP

Modžtabu Chameneího zvolilo do funkcie Zhromaždenie znalcov v nedeľu.

Autor TASR
Gaza 11. marca (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v stredu zablahoželalo svojim „bratom v Iráne“ k vymenovaniu Modžtabu Chameneího do funkcie najvyššieho duchovného vodcu krajiny. Militanti mu zároveň popriali víťazstvo vo vojne so Spojenými štátmi a Izraelom, informuje TASR podľa agentúry AFP.

„Želáme mu úspech pri napĺňaní túžob iránskeho ľudu poraziť izraelsko-americkú agresiu a zabrániť silám arogancie, aby vnucovali Iránu svoju vôľu,“ uviedol vo vyhlásení hovorca Hamasu Házim Kásim.

Militantná skupina Palestínsky islamský džihád v samostatnom vyhlásení tiež privítala Chameneího vymenovanie do funkcie a uviedla, že „všetci slobodní ľudia sveta stoja pri vás“.

Modžtabu Chameneího zvolilo do funkcie Zhromaždenie znalcov v nedeľu. Nový iránsky najvyšší duchovný vodca je synom a nástupcom dlhoročného vládcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý zahynul pri americko-izraelských útokoch na Irán 28. februára.

Päťdesiatšesťročný Modžtabá Chameneí sa len výnimočne objavuje na verejnosti alebo vystupuje na oficiálnych podujatiach. Od svojho zvolenia za najvyššieho duchovného vodcu Iránu v nedeľu 8. marca zatiaľ neprehovoril k národu, ani nevydal písomné vyhlásenie.
