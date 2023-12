Hamas zastrelil 70-ročnú rukojemníčku, jej telo je stále v Pásme Gazy

Gaza/Tel Aviv 29. decembra (TASR) - Izraelská 70-ročná rukojemníčka Judith Weinsteinová Haggaiová, ktorá patrila do kibucu Nir Oz, bola militantným palestínskym hnutím Hamas zavraždená. Vo štvrtok to oznámil kibuc. TASR prevzala správy z tlačových agentúr DPA a AFP.



O smrti ženy, ktorá mala aj občianstvo USA a Kanady, prišla informácia až teraz, uviedol kibuc a Fórum rodín rukojemníkov.



Žena utrpela smrteľné zranenia počas útoku Hamasu na pohraničnú oblasť južného Izraela 7. októbra, ale jej vraždu potvrdili len v týchto dňoch, dosiaľ bola pokladaná za poslednú rukojemníčku s americkým občianstvom zadržiavanú v zajatí Hamasu.



"Sme zdrvení vraždou našej matky a starej matky," napísala rodina vo štvrtok vo vyhlásení, ktoré citovali izraelské médiá.



Jej 72-ročný manžel Gad Haggai, s dvojakým izraelsko-americkým občianstvom, bol vyhlásený za mŕtveho minulý týždeň. Obaja utrpeli vážne zranenia, spôsobené nábojmi vystrelenými militantmi z Hamasu pri masakri v južnom Izraeli 7. októbra.



Žena telefonicky žiadala o pomoc, ale tá neprišla.



Príbuzní a správa kibucu najprv predpokladali, že manželia utrpeli vážne zranenia a Hamas ich odvliekol do Pásma Gazy, kde toto hnutie vládne. Kibuc uviedol, že Hamas má stále ich telá.



Kibuc Nir Oz označil ženu za oddanú učiteľku angličtiny, ktorá sa špecializovala na deti trpiace úzkosťou. Bola poetkou a podnikateľkou, ktorá sa zapájala do mierových iniciatív.



Prezident USA Joe Biden uviedol, že sú s manželkou Jill "zdrvení" správou o smrti americkej rukojemníčky. "Tento tragický vývoj nás zasiahol hlboko v duši, prichádza po minulotýždňovej správe, že manžela tejto ženy (...) údajne Hamas tiež zavraždil," dodal Biden.



Americký prezident tiež uviedol, že spolu s prvou dámou "sú v srdci so štyrmi deťmi manželov, so siedmimi vnúčatami a ďalšími ich blízkymi".



"Nikdy nezabudnem, s čím sa mi zverila ich dcéra a rodinní členovia ostatných Američanov zadržiavaných v zajatí v Gaze. Celé týždne prežívajú peklo. Žiadna rodina by nemala prežívať takéto utrpenie. A opakujem záväzok, ktorý som dal všetkým rodinám ľudí, stále zadržiavaných v zajatí: neprestaneme pracovať na tom, aby sme ich priviedli domov," napísal tiež Biden v oznámení zverejnenom tlačovým úradom Bieleho domu.



Útok Hamasu zo 7. októbra bol najhorším masakrom v dejinách Izraela. Militanti z Hamasu a ďalších extrémistických skupín prenikli z palestínskeho Pásma Gazy do južného Izraela a útočili tam na pohraničné komunity. Zabili približne 1200 ľudí, väčšinou civilistov.



Okolo 240 ľudí uniesli do Pásma Gazy. Niektorých v rámci dohody o dočasnom prímerí militanti prepustili. Izrael nedávno oznámil, že v Pásme Gazy je stále zadržiavaných 129 rukojemníkov, tento údaj zahŕňa aj 23 ľudí údajne zavraždených militantmi.



Troch rukojemníkov omylom zastrelili izraelskí vojaci v Pásme Gazy, uviedla samotná izraelská armáda.