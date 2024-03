Hamas zatiaľ nerozhodol o vyslaní svojej delegácie na nové rokovania

Gaza 31. marca (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas ešte nerozhodlo, či vyšle svoju delegáciu na nové kolo rokovaní o prímerí v Pásme Gazy a prepustení izraelských rukojemníkov. Pre agentúru AFP to v nedeľu uviedol nemenovaný zdroj Hamasu.



Rozhovory sa mali v Káhire obnoviť v nedeľu, informovala egyptská televízna stanica al-Kahíra dva dni po tom, ako izraelský premiér Benjamin Netanjahu schválil nové rokovania.



Sprostredkovatelia pritom dúfali, že prímerie medzi Izraelom a Hamasom sa im podarí vyrokovať ešte pred začiatkom ramadánu. Rokovania však uviazli v slepej uličke. Moslimský pôstny mesiac je už viac ako za polovicou.



Zdroj z Hamasu pre AFP dodal, že nateraz nie je náznak ani samotné rozhodnutie o vyslaní delegácie hnutia na nové kolo rokovaní v Káhire alebo Dauhe.



Pokiaľ ide o perspektívu dosiahnutia prielomu na novom kole rozhovorov o rukojemníkoch a prímerí, zdroj z hnutia Hamas v rozhovore pre AFP netajil svoj pesimizmus. Ozrejmil, že priepasť medzi pozíciami oboch strán je príliš veľká.



"Pochybujem, že v týchto rokovaniach dôjde k nejakému pokroku, pretože pozície sú od seba príliš vzdialené. (Izraelský premiér Benjamin) Netanjahu to nemyslí vážne a nemá (na tom) záujem," povedal pre agentúru AFP predstaviteľ Hamasu, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania svojej anonymity.



Dodal, že "americká administratíva nevyvíja skutočný tlak, pokiaľ usúdi, že veci sú stále pod kontrolou".



Medzičasom izraelská delegácia "stredného rangu", ktorá sa zúčastňuje na nepriamych rozhovoroch o prímerí medzi Izraelom a Hamasom, odcestovala v nedeľu do Egypta, aby posúdila, či má zmysel, aby sa šéf izraelskej rozviedky Mosad David Barnea a riaditeľ izraelskej kontrarozviedky Šin Bet Ronen Bar zúčastnili na rokovaniach avizovaných v nadchádzajúcich dňoch, informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI).



Izrael je v poslednom čase sklamaný účinkovaním katarských sprostredkovateľov, uviedol nemenovaný predstaviteľ Izraela. Objasnil, že Katarčania "nevyvíjajú na Hamas dostatočný tlak".



Kým egyptská vláda - podobne ako Izrael - považuje Hamas a jeho materské hnutie Moslimské bratstvo za svojho úhlavného nepriateľa, Katar sa skôr pripája k takýmto islamistickým hnutiam v celom regióne, napísal TOI.



Podľa tohto denníka je Izrael ochotný preukázať určitú flexibilitu pri prepúšťaní palestínskych väzňov, ale nie je ochotný dovoliť, aby sa masy obyvateľov Gazy presunuli späť do severnej časti tejto enklávy, ako to požaduje Hamas.



"Nedovolíme, aby sa Hamas znovu usadil na severe" Pásma Gazy, zdôraznil nemenovaný izraelský predstaviteľ.