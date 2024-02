Hamas zatiaľ nezverejní odpoveď na návrh dohody o rukojemníkoch

Jeruzalem 4. februára (TASR) - Palestínske hnutie Hamas v rozpore s medializovanými správami v nedeľu večer nezverejní svoju odpoveď na návrh dohody o izraelských rukojemníkoch, ktorý mu predložili Katar a Egypt. S odvolaním sa na izraelskú televíziu Kešet 12 o tom informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI).



Podľa zdroja blízkeho Hamasu vodca tohto hnutia v palestínskom Pásme Gazy Jahjá Sinwár chce naďalej požadovať pevné záruky ukončenia vojny a stiahnutia izraelských jednotiek. Izrael však na túto podmienku nie je ochotný pristúpiť, dodal TOI.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu na úvod pravidelného zasadnutia vlády v Tel Avive zopakoval, že hlavným cieľom vojny, ktorú Izrael vedie v Pásme Gazy, je eliminácia Hamasu.



Netanjahu dodal, že Izrael vojnu v Pásme Gazy neukončí, kým nedosiahne všetky svoje ciele: okrem eliminácie Hamasu ide aj o návrat všetkých rukojemníkov a dosiahnutie stavu, keď Gaza už nikdy nebude pre Izrael predstavovať hrozbu.



Pokiaľ ide o potenciálnu dohodu o rukojemníkoch zavlečených z Izraela do Pásma Gazy, Netanjahu uviedol, že Izrael nebude súhlasiť s akoukoľvek dohodou, a to za žiadnu cenu. Dodal, že správy tlači o súhlase izraelskej vlády s prepustením veľkého počtu palestínskych väzňov nie sú pravdivé.