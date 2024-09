Hamas: Zdroje na boj proti Izraelu nám nechýbajú

Gaza 15. septembra (TASR) - Vysokopostavený predstaviteľ palestínskeho militantného hnutia Hamas v nedeľu pre agentúru AFP uviedol, že hnutie má dostatok zdrojov na to, aby mohlo pokračovať v bojoch proti Izraelu. Boje v palestínskej enkláve medzi Hamasom a izraelskou armádou prebiehajú už takmer rok. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Odboj má vysokú schopnosť ďalej pokračovať," uviedol vysokopostavený predstaviteľ Hamasu Usáma Hamdán v rozhovore pre AFP. Uznal, že počas vojny došlo k mnohým obetiam. Hnutie však podľa neho vďaka bojom s izraelskom armádou "získalo množstvo skúseností a do boja naverbovalo nové generácie."



Na margo nedeľňajšieho raketového útoku na Izrael zo strany jemenských húsíov Hamdán uviedol, že útok poukazuje na limity izraelskej obrany. "Je to odkaz celému regiónu, že Izrael nie je imúnna entita. Dokonca aj izraelské schopnosti majú svoje hranice," uviedol a dodal, že uskutočnenie odbojových akcií proti Izraelu je reálnou možnosťou, nie iba fantáziou.



Do neobývanej oblasti v centrálnej časti Izraela dopadla v nedeľu ráno balistická raketa dlhého doletu, ktorú vypálili povstalci z Jemenu. Protivzdušná obrana raketu zostrelila, avšak jej úlomky dopadli na izraelské územie. Podľa izraelských médií to naznačuje, že izraelské systémy nedokázali raketu zostreliť mimo izraelského vzdušného priestoru.



Hamdán sa taktiež vyjadril k povojnovej budúcnosti v Pásme Gazy. Uviedol, že Hamas chce po skončení vojny "spoločnú palestínsku vládu" v enkláve.



Hamas vládu v Pásme Gazy prevzal v roku 2007 od konkurenčného hnutia Fatah. To pôsobí v hlavnej časti Palestíny, ktorou je Západný breh Jordánu a vedie palestínsku samosprávu.