Hamas žiada pred dohodou stiahnutie izraelských vojakov z Pásma Gazy

Gaza 25. januára (TASR) - Palestínske hnutie Hamas žiada stiahnutie izraelských jednotiek z Pásma Gazy pred dosiahnutím novej dohody o prepustení rukojemníkov. Uviedol to vo štvrtok hovorca Hamasu Ghází Hamad pre tlačovú agentúru DPA, informuje TASR.



Hovorca povedal, že rokovania sprostredkované Katarom, Egyptom a Spojenými štátmi zaznamenali v uplynulom období malý pokrok. Podľa zdrojov z prostredia Hamasu v libanonskom Bejrúte mal izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmietnuť prímerie ako prvý krok. Hamas zas odmietol návrh Izraela, aby jeho vedenie opustilo Pásmo Gazy, dodali zdroje.



Viaceré médiá informovali o nádeji na ďalšiu dohodu o prepustení rukojemníkov výmenou za oslobodenie Palestínčanov väznených v Izraeli a dlhšie prímerie.



V Pásme Gazy sa v stredu konal zriedkavý protest - desiatky palestínskych demonštrantov žiadali prepustenie rukojemníkov na ukončenie vojny.



Vojnu v Pásme Gazy vyvolal teroristický útok Hamasu na Izrael 7. októbra. Vyžiadal si približne 1140 obetí a do palestínskej enklávy bolo odvlečených asi 250 rukojemníkov. Z nich 105 prepustili koncom novembra počas týždňového prímeria sprostredkovaného Katarom. Izrael výmenou za nich prepustil zo svojich väzníc 240 Palestínčanov.



V Pásme Gazy počas izraelskej vojenskej operácie doteraz zomrelo viac ako 25.000 ľudí. vyplýva to z údajov ministerstva zdravotníctva ovládaného Hamasom.