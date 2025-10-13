< sekcia Zahraničie
Hamas žiada sprostredkovateľov o dohľad nad krokmi Izraela
Gaza 13. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok vyzvalo amerického prezidenta Donalda Trumpa a sprostredkovateľov dohody o prímerí v Pásme Gazy, aby zabezpečili, že Izrael neobnoví vojenské operácie v tejto palestínskej enkláve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Vítame vyhlásenie amerického prezidenta Trumpa, ktorý jasne potvrdil koniec izraelskej vojny v Pásme Gazy,“ povedal pre AFP hovorca Hamasu Házim Kásim.
„Vyzývame všetkých sprostredkovateľov a medzinárodné strany, aby naďalej monitorovali správanie Izraela a zabezpečili, že neobnoví svoju agresiu proti nášmu ľudu v Gaze,“ dodal hovorca.
V rámci Trumpovho mierového plánu sa všetkých dvadsať žijúcich izraelských rukojemníkov v pondelok po 738 dňoch v zajatí Hamasu vrátilo do Izraela. Izrael naopak začal s operáciou, v rámci ktorej prepustí viac než 1900 palestínskych väzňov.
Konflikt v Pásme Gazy si od jeho začiatku v októbri 2023 vyžiadal v Izraeli približne 1200 obetí na životoch, prevažne civilistov. Počas bojov tiež prišlo o život najmenej 67.806 Palestínčanov, uvádza sa v najnovšom vyhlásení gazského ministerstva zdravotníctva. Väčšinu z obetí vojny podľa ministerstva tvoria civilisti vrátane žien a detí.
