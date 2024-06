Hamas: Zmeny požadované v návrhu o prímerí v Pásme Gazy nie sú výrazné

Gaza 13. júna (TASR) - Zmeny požadované hnutím Hamas v návrhu o prímerí v Pásme Gazy, ktorý koncom mája predstavil americký prezident Joe Biden, nie sú výrazné. Zahŕňajú však úplné stiahnutie izraelských jednotiek z palestínskej enklávy, uviedol vo štvrtok vysokopostavený predstaviteľ Hamasu. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



"Neexistujú žiadne výrazné zmeny a doplnenia, ktoré by podľa vedenia Hamasu odôvodňovali námietky," uviedol predstaviteľ Hamasu.



Palestínske hnutie ešte napríklad požaduje, aby sa vybral zoznam 100 Palestínčanov s dlhodobými trestami, ktorí by mali byť prepustení z izraelských väzníc, uviedol predstaviteľ Hamasu.



Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken ešte v stredu vyhlásil, že Hamas navrhol v dokumente množstvo zmien, z ktorých niektoré nie sú uskutočniteľné. Dodal však, že sprostredkovatelia prímeria sú odhodlaní odstrániť rozdiely.



Plán na prímerie predložil 31. mája americký prezident Biden. Jeho text okrem prímeria zahŕňa aj prepustenie všetkých rukojemníkov a výrazné a udržateľné navýšenie prísunu humanitárnej pomoci do tejto enklávy.



Hamas a Palestínsky islamský džihád v utorok večer deklarovali svoju pripravenosť dosiahnuť dohodu o trvalom prímerí v Gaze, podľa nemenovaného izraelského predstaviteľa však Hamas odmietol americký plán, pričom zmenil všetky "hlavné a najvýznamnejšie parametre".